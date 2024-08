Critican a Gabinete Social: “Debió estar conformado por economistas de alto nivel, no de gente que vive en borracheras”

Foto: Facebook del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

Fuente: ANF

La Paz. – Los miembros del Gabinete Social, fueron criticados duramente por algunos legisladores opositores al gobierno de, Luis Arce, porque aparentemente no contó con economistas de alto nivel, sino sólo con dirigentes afines al “arcismo”.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Pablo Arizaga, aseveró que en la vida toda persona ignora alguna cosa por no profundizar el tema u otros factores, pero hay otros que “son demasiados” porque hablan de economía sin contar con la experiencia y conocimiento necesario.

“(Estos dirigentes) son tontos útiles (…). Son temas tan delicados que debieran ser economistas del más alto nivel (los que planteen alternativas), profesionales destacadísimos, gente con experiencia (…), no gente que se pasea en la ciudad, que vive en borracheras, en fiestas y en farras políticas que obviamente vienen a tomar decisiones de qué se tiene que hacer con el país. A mi me parece un absurdo”, declaró Arizaga a la ANF.

El Gabinete Social, se instaló el 13 de agosto en la Casa Grande del Pueblo, con el fin de plantear alternativas a la crisis económica y la escasez de combustible. Las conclusiones se dieron a conocer a la cabeza del máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi y del Pacto de Unidad “arcista”. Además, estuvieron representantes de otros sectores sociales afines al gobierno.

Plantearon control de las divisas de las exportaciones, para garantizar la circulación del dólar; que existan incentivos en cuanto al Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), y se controlen el agio y la especulación. La medida fue rechazada por los empresarios privados y hasta por el propio gobierno, porque sería un “suicidio” económico.

La senadora del Movimiento al Socialismo (MAS-evista), Lindaura Rasguido, también cuestionó la “falta de experiencia”, en temas económicos, de los miembros del Gabinete Social y tildó como un evento más político que técnico.

“¿Quién es Huarachi?, tantos años de dirigente. ¿Quiénes están en ese lado de las organizaciones? Son los prebendales, los que venden cargos y se adjudican proyectos (…). No ven la realidad del pueblo (…) que está gritando por hambre y por trabajo”, argumentó Rasguido.

Rodolfo Mancilla, dirigente gremial de El Alto que participó del Gabinete Social, propuso recientemente que el dólar baje a Bs 5; planteamiento que generó una serie de críticas en las redes sociales por el desconocimiento que mostró en temas económicos.

En sus conclusiones, el Gabinete Social, no hizo referencia a temas estructurales como el al tipo de cambio del dólar fijado, desde el 2010, a Bs 6.96 y producto de ello se generó un mercado negro donde el precio prácticamente se duplicó; además, tampoco se debatió el tema de la subvención a los hidrocarburos.

El dirigente “arcista”, Mario Seña, confirmó que efectivamente no se tocó esos temas neurálgicos; pero reveló que el jefe de Estado, Luis Arce, les dijo que “no se hablará del tipo de cambio del dólar mientras no haya estabilidad económica”.

