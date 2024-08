Csutcb evista anuncia «medidas de presión extrema” si el Gobierno no resuelve tema dólar, combustible y otros

También exigen la atención y solución inmediata a las demandas de los agricultores, que requieren medidas urgentes para enfrentar las consecuencias del cambio climático.

La dirigencia de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), dio lectura a la resolución que emitió su sector, en la que anuncia con acatar medidas de presión “extrema” en los siguientes días, en el caso de que el Gobierno no resuelva de manera inmediata las demandas de la población, como la solución a la escasez del dólar, abastecimiento del combustible, además de otras que tienen que ver con temas sociales.

“Si el gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca no soluciona inmediatamente el clamor y el pedido del pueblo boliviano y no cesan el gobierno y la derecha en sus planes y acciones de proscribir al Movimiento Indígena Originario Campesino, la Csutcb ejecutará medidas de presión extremas en los próximos días si el Gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca no resuelven de forma inmediata las demandas del pueblo boliviano, que sufre los efectos de una crisis económica generada por la mala administración», señala el artículo 8 de la resolución aprobada por la organización social, que fue leída por el dirigente Arnold Alanez.

En otro de los puntos aprobados, señala que el sector conmina al Gobierno a cumplir con el suministro garantizado e inmediato de combustible; que implemente la solución a la falta de dólares y “condone” los intereses en las entidades financieras a los sectores económicos que sufren día a día las consecuencias de la crisis económica.

Exigen la atención y solución inmediata a las demandas de los agricultores, que requieren medidas urgentes para enfrentar las consecuencias del cambio climático, para la competitividad y la soberanía alimentaria, implementando ciencia y tecnología para la producción agrícola.

Además, reiteran el pedido de que se promulgue de manera inmediata las leyes aprobadas el 6 de junio pasado en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), como: la Ley 075, que cesa a los exmagistrados auto prorrogados; el crédito internacional para la construcción de la carretera Caracollo – Colomi: tramo 28 Confital – Bombeo, por 176 millones de dólares; el decreto para la concesión de amnistía e indulto por razones humanitarias a los privados de libertad y la abrogación inmediata del Decreto 4732.