CSUTCB reitera que el ala evista busca acortar el mandato de Luis Arce Catacora

Efraín Mollo pide identificar a los promotores del ataque violento a campesinos de Soracachi

eju.tv / Video: Bolivia TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El secretario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Efraín Mollo, afirmó que el ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS) busca imponer a cualquier costo la candidatura de Evo Morales, pese a que el exmandatario está inhabilitado para participar nuevamente en las elecciones presidenciales, porque así señala expresamente la sentencia constitucional 1010/2023 emitida en diciembre del año pasado por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

El dirigente campesino afín al gobierno puntualizó que existe un plan urdido desde el trópico de Cochabamba para provocar un estado de convulsión y caos en el país con el objetivo de acortar el mandato de Luis Arce y obligar a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) proceda a avalar una nueva postulación de Morales, pese al impedimento legal que está expresamente contemplado en el artículo 168 de la Constitución Política del Estado que señala que solamente existe una reelección presidencial de forma continua.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Esto nos dice la Constitución Política del Estado y para modificar cualquier artículo de la CPE necesariamente debemos ir a un referéndum, pero ya hemos tenido uno en 2016 para que Evo Morales se prorrogue y que la población rechazó la nueva participación de Morales y es ratificado por la sentencia constitucional 1010, a la vez también ratificada por la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por eso, su objetivo es pisotear la CPE, pisotear la consulta popular y volver a repostular a Morales”, aseveró.

Foto: captura pantalla

Es así que nuevamente el MAS radical quiere generar zozobra en la población, dijo el representante campesino, quien recordó que en los pasados días, el evismo trasladó gente hasta la población de Soracachi, en el departamento de Oruro, donde se dio a la tarea de llevar personas de la región del trópico de Cochabamba y de otros lugares con la intención de llevar adelante un acto de proclamación de su candidatura, tal cual sucedió el pasado mes en la ciudad de El Alto.

Lea también: Nunca existió democracia interna en el MAS, responde la ministra Prada a Evo Morales

“En Soracachi tenemos hermanas y hermanos heridos que se están recuperando en el hospital, porque a la fuerza quiere manejar y creo que los bolivianos estamos cansados de estos atropellos de este grupo del virrey y el millonario del Chapare, yo creo que los bolivianos y bolivianas no podemos quedarnos quietos por los apetitos personales que están trayendo división y enfrentamiento en las organizaciones sociales y crean enfrentamientos en el pueblo boliviano”, puntualizó.

En ese sentido, el representante de la CSUTCB exigió identificar a los responsables del ataque a los campesinos en Soracachi, así como a quienes llevan adelante los bloqueos que perjudican la economía boliviana y que tienen como objetivo principal acortar el mandato del presidente Arce pese a que fue elegido con más del 55 por ciento de los votos en 2019, por ello, el respaldo de las organizaciones sociales a la actual gestión determinado en el cabildo de octubre del año pasado.

Foto: captura pantalla

“Ahora quieren dividir con el discurso de que Bolivia está en crisis y claro que está porque la gestión que tuvieron no supo dar un punto para el desarrollo, han despilfarrado los recursos económicos de lo que ha sido los hidrocarburos, no han explorado nuevos pozos petrolíferos, no han llevado políticas de industrialización, pero lo más grave es que cuando se elige a Luis Arce como candidato ellos no lo eligen, lo elige el pueblo boliviano como presidente y ve ahora cómo quieren acortar el mandato del presidente”, denunció.