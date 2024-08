Cuestionan que proyección poblacional del INE no concuerda con resultados del censo de 2024

En esa oportunidad, el INE indicó que Santa Cruz era el departamento con mayor crecimiento con 3.547.045, seguido por La Paz con 3.107.890 y Cochabamba con 2.177.186.

Fuente: ANF

Analistas y autoridades regionales cuestionaron los resultados del censo de población y vivienda 2024 que presentó el Instituto Nacional de Estadística (INE), porque no concuerdan con las proyecciones de crecimiento poblacional que realizó en 2022, cuando indicó que Bolivia iba a tener 12.332.252 habitantes.

«El dato que nos refleja el INE no es muy esperanzador y se contradice enormemente. Esto me preocupa porque viene de una misma institución, en las proyecciones de población que público en el 2022 con los datos que nos ofrece ahora, no debería ser tan distante de la realidad. Por lo tanto, hay una absoluta inconsistencia en los propios datos que manejó el INE hace dos años”, afirmó el exviceministro de Autonomías, Fabián Yaksic.

En 2021, el INE proyectó que el crecimiento poblacional para el 2022 sería de 12.006.031. En una segunda estimación realizada después del censo, señaló que para esta gestión el crecimiento alcanzaría a 12.332.252 habitantes.

En ese contexto, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, recibió con “escepticismo” los resultados del censo y exigió al INE que informe con responsabilidad y sustento técnico sobre los datos presentados.

“Es por esta razón que mi escepticismo ante los datos presentados hoy por el INE, es natural; más aún cuando nosotros como municipio habíamos apoyado el Censo de forma contundente y total para que sea un éxito”, escribió en sus redes sociales.

El director del INE, Humberto Arandia, indicó que la tasa de crecimiento poblacional en Bolivia bajó de 7,5 hijos por familia, a 2,1. Además que la pandemia ocasionó una gran cantidad de divorcios, la reducción de la tasa de fecundidad y amplió la edad mínima de tener hijos.

Al respecto, Yaksic consideró que no es una explicación seria, ni razonable, ya que consideró que los dos años de la pandemia del coronavirus no hubiera afectado el crecimiento poblaciones de 10 años.

“No parece muy seria esa explicación, es una especulación de parte del INE. Sólo han sido dos años de pandemia y ese impacto que esta tratando de reflejar el INE no parece razonable, o no hay nacimientos, estamos muriendo o la migración nos está afectando”, manifestó.

Proyección

En esa oportunidad, el INE indicó que Santa Cruz era el departamento con mayor crecimiento con 3.547.045, seguido por La Paz con 3.107.890 y Cochabamba con 2.177.186. Mientras que Potosí iba a contar con 933.715; Tarija llegaría a 619.784; Oruro, a 561.885; Beni, con 535.271, y finalmente Pando, con 173.833.

No reflejan la realidad

Para el alcalde de La Paz, Iván Arias, los resultados de población dejan más dudas que certezas y argumentó que el supuesto crecimiento reflejado por el INE no coincide con la realidad demográfica.

El burgomaestre de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, rechazó los resultados del INE y afirmó que no reflejan la realidad, tomando en cuenta que ese municipio creció al menos un 35% y no el 10,8%, como lo indicó la entidad estatal.

Escaños

Con relación a la redistribución de escaños, la analista y exdiputada de oposición Ximena Costa indicó que la calidad del trabajo de una brigada parlamentaria no depende de la cantidad de legisladores que tenga.

En un estudio que realizó cuando era parlamentaria, Costa reveló que los legisladores de Santa Cruz eran los más faltones, la brigada paceña sólo presentaba homenajes camarales o proyectos de ley cuando se acercaban fechas importantes. Mientras que las regiones que tenían menos asambleístas, realizaban un mejor trabajo.

“La calidad de una brigada parlamentaria departamental no tiene que ver con el número, yo he visto casos en la Asamblea donde algunas brigadas que tenían cinco diputados trabajan de lujo; sin embargo, las brigadas grandes de Santa Cruz y La Paz no lo hacen. La brigada paceña no tenia una oficina, no se conocía lo que hacían, el de Santa Cruz eran los que menos asistían al hemiciclo”, explicó.

/EUA/