Develan el posible nombre del acompañante misterioso de Shakira

En los últimos días se ha especulado una relación nueva para la cantante colombiana Shakira, luego que esta fuese grabada en lo que aparentaba ser una cena romántica con un misterioso hombre, en Miami. Ahora este caballero parace tener una identidad, de acuerdo a periodistas internacionales, que aseguran que se trata del abogado argentino Antonio de la Rúa.

De acuerdo al periodista Lucho Borrego en una confesión para el programa Siéntese quien pueda, la barranquillera comenzó desde hace varios meses una relación sentimental con de la Rúa, ahora parece ser que también lo incluiría como miembro de su staff, aparentemente como su tour mánager.

Antes de su relación con el futbolista Gerard Piqué, Shakira tuvo un largo romance de 10 años con el empresario argentino, además de una relación profesional. Sin embargo, el vínculo no terminó nada bien, pues incluso llegó a los tribunales, solicitándole de la Rúa a la cantante una cantidad de 100 millones de dólares.

Aunque en Siéntese quien pueda se reveló que Shakira habría retomado contacto y vínculo con su expareja Antonio de la Rúa, el periodista y fotógrafo Jordi Martin, quien ha sido uno de los más incesantes siguiéndole la pista a la artista, negó que fuese este hombre con quien cenaba Shakira en Miami.

«Antonio de la Rua, estuve con el en Madrid tomando algo y no es de la Rúa. Yo le pregunté que si tenía relación con ella y me dijo que habla de vez en cuando con ella, pero no mucho», dijo Martin a la revista Quién. Por lo que se mantiene todavía en intriga si la colombiana retomó una relación del pasado o si se trata de una nueva unión.