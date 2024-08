Diputado Burgos: Con decreto nada justifica aumento en el precio del pan

El diputado del MAS Delfor Burgos, del bloque arcista, afirmó que ningún sector de panificadores pueden hablar de la subida de precio del pan, porque el gobierno resolvió, mediante decreto, la importación de trigo y harina de trigo con arancel cero hasta el 31 de diciembre de este año.

Santa Cruz.- “Con el decreto cualquiera de nosotros puede importar harina, no va a necesitar tener toda una documentación o recursos económicos para pagar aranceles, ahora es arancel cero, por eso no hay razón a que algún sector de panificación pueda hablar de la subida (del pan) aunque no haya (harina) en Emapa, habrá otras que traerán harina para entregar a la población”, señaló el legislador.

No obstante, el ejecutivo de la Confederación de Panificadores de Bolivia, Rubén Ríos, anunció que el próximo 24 de agosto, en un ampliado se decidirá si el precio del pan de batalla sube de Bs 0,50 a Bs 0,80, debido a que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) estaría incumpliendo con la entrega de cupos de harina.

El gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, informó que logró gestionar la provisión de azúcar “a buen precio” para el sector panificador, situación que garantiza que el precio del pan se mantenga en 0.50 centavos.

En ese sentido, Burgos ratificó que bajo ningún motivo se justificaría el incremento del precio del pan. “Hay un decreto supremo donde el panificador o cualquier persona pueda adquirir la harina. Es un beneficio para los panificadores, no puede subir el pan”, afirmó.