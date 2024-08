Diputado del MAS advierte al TSE: ‘Que no se hagan los vivos’ al decir que no redistribuirán escaños

El diputado y jefe de la bancada del MAS – IPSP, Jerges Mercado, exigió al Instituto Nacional de Estadística (INE) que entregue los resultados del Censo de Población y Vivienda antes del 30 de agosto. Además, instó a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a que “no se hagan los vivos” al anunciar que no aplicarán la redistribución de escaños a cada departamento.

En declaraciones a la prensa en Santa Cruz, Mercado recordó que la Ley 1492, promulgada el 2 de diciembre de 2022, estipula que, basándose en los datos oficiales de población proporcionados por el INE, “el Órgano Ejecutivo llevará a cabo la nueva distribución de recursos de coparticipación tributaria a partir del mes de septiembre de 2024”.

En este contexto, Mercado afirmó que las elecciones de 2025 deben realizarse con una nueva redistribución de escaños en la Cámara de Diputados, en lugar de seguir el anuncio de un vocal del TSE que indicó que no se aplicará la redistribución según la nueva densidad poblacional.

“Como cruceño de pura cepa, vamos a hacer respetar la Ley 1492, la Constitución y las leyes, ya que decenas de miles de familias llegan a Santa Cruz y nuestro departamento los acoge con los brazos abiertos. Estas familias utilizan bienes, servicios y necesitan recursos del Estado, por lo que también se debe asignar los recursos y curules correspondientes para la región”, manifestó Mercado.

El diputado agregó que, aunque aún no hay una fecha oficial para las elecciones debido a la falta del calendario electoral, el Tribunal Supremo Electoral debe proporcionar certeza a los ciudadanos no solo sobre la distribución de escaños, sino también sobre la transparencia y limpieza del proceso electoral, para garantizar que el resultado refleje la voluntad del pueblo boliviano.

En horas precedentes, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi dijo que la Asamblea Legislativa tiene plazo hasta diciembre para aprobar la ley de distribución de escaños parlamentarios y advirtió que no de no hacerlo, no se podrá implementar la nueva redistribución de curules para las elecciones de 2025, lo que comprometería la incorporación de los resultados del censo en el próximo proceso electoral.

El vocal destacó que el Gobierno, a través del Instituto Nacional de Estadística (INE), debe enviar los datos del censo antes de septiembre. Una vez recibidos, el TSE elaborará un proyecto de ley que será remitido al Parlamento para su aprobación.

Dijo que, si esta ley es sancionada por la Asamblea, la redistribución de escaños se aplicará en las elecciones de 2025, garantizando que el proceso electoral refleje la nueva realidad demográfica del país.

Fuente: erbol.com.bo