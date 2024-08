Diputado Eguez: “Lo único que han logrado es poner al sector empresarial al nivel de las hordas que presionan para aprobar créditos”

La reunión entre sectores del empresariado privado y el gobierno realizada este viernes (ayer de 16 agosto) donde suscribieron un documento de 17 puntos no aborda ni resuelve los problemas económicos estructurales que afectan al país, más bien oxigenan el fallido modelo “social -comunitario”, cuestionó el diputado Walthy Egüez, Creemos.

Fuente: Prensa Creemos

“No nos ha dicho cómo vamos a solucionar el problema del combustible de manera estructural, no nos han dicho cómo vamos a aumentar las exportaciones para traer divisas frescas al país, no nos han dicho nada sobre cómo resolver la crisis (…) lo único que han logrado ayer es poner al sector empresarial al nivel de aquellas hordas ‘masistas’ delictivas que presionan a los parlamentarios para que sigan endeudando al país”, fustigó.

Egüez, recordó a la población que la Asamblea Legislativa (ALP), aprobó para la gestión económica del gobierno del presidente Luis Arce Catacora cuatro mil millones de dólares ($us 4.000 MM), otros mil trescientos millones de dólares ($us 1.300 MM) de las reservas internacionales en oro, cuyo destino se desconoce.

“No sabemos dónde se fue esa plata, lo que sí sabemos es que estamos en crisis económica que está avanzando, no hay combustible, estamos en una crisis económica que el pueblo boliviano estamos sintiendo cada vez más (…) (las soluciones) no son por ahí, creo que la reunión de ayer plantea soluciones parche que no nos van a sacar de esta crisis”, cuestionó.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En este sentido, interpeló al sector empresarial que acudió a la reunión convocada por el gobierno por no formular salidas efectivas y urgentes como reducir el aparato estatal burocrático y el cambio de modelo de economía.

“Si los empresarios no son sinceros y capaces de decirle al gobierno que el modelo económico que defiende es un total fracaso las cosas va a seguir mal”, advirtió enfático.