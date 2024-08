Diputado Ormachea asegura que Manfred Reyes Villa es un títere del MAS

Según el asambleísta de CC, el alcalde cochabambino recibe órdenes desde la Casa Grande del Pueblo

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), José Manuel Ormachea, aseguró que el alcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa es un ‘títere’ del ala renovadora Movimiento al Socialismo (MAS) y que es utilizado por el presidente Luis Arce Catacora con la finalidad de dispersar el voto de la oposición en las próximas elecciones generales del 17 de agosto de 2025.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El alcalde cochabambino y el asambleísta paceño protagonizaron en los pasados días un cruce de adjetivos en las redes sociales, tras conocerse que Reyes Villa no suscribió un documento promovido por varios líderes de oposición, mediante el cual condenaron el presunto fraude cometido por el chavismo en las elecciones presidenciales efectuadas el pasado 28 de julio en el país sudamericano.

Foto: captura pantalla

Reyes Villa ratificó que es atacado por los diferentes políticos a los que tildó de tradicionales, porque está primero en las encuestas, pese a que ni siquiera lanzó su candidatura para los comicios nacionales; sin embargo, Ormachea señaló que las encuestas son más falsas ‘que el color del bigote y del pelo de Manfred’ y lo responsabilizó de la posible fragmentación del voto que beneficiará al MAS en los comicios del próximo año.

“Vos serás el responsable y la gente te va a juzgar por prostituirte al MAS y entregar la cola a Luis Arce como lo haces y no dejarás de hacerlo, ese es problema tuyo, la gente solita te va a condenar por facilitar que el MAS se atornille en el poder para siempre si es que gana el 2025; a vos te ha pedido el arcismo ser candidato para dividir el voto unificado que ya no lo quiere al MAS en el poder, por eso te han perdonado al hilo como 10 juicios”, así se dirigió Ormachea a Manfred Reyes Villa.

Puede leer: Reunión de Manfred con opositores disidentes: algunos legisladores alegan consecuencia de una crisis de liderazgo en CC

En ese sentido, el asambleísta de CC certificó que el alcalde de Cochabamba es un ‘privilegiado’ del sistema judicial corrupto por la cantidad de procesos que fueron desestimados; pero, recordó también que le dejaron un par de juicios con la intención gubernamental de tenerlo controlado y que se presente como un candidato ‘títere’ bajo una faceta de opositor que en realidad no tiene, porque es completamente funcional al MAS.

“Eres un beneficiado de este sistema judicial podrido, Manfred, te conviene que no haya justicia independiente porque así Arce te salva a ti y tú a cambio candidateas para dividir el voto y así gana el MAS, solo para eso le sirves. Pactar con los verdugos de Bolivia es cobarde, pero siempre has sido un cobarde, el 2010, al día siguiente que perdiste las elecciones te escapaste a Estados Unidos, te has orinado en tus pantalones y has abandonado a tus diputados, a tus senadores y a todo tu equipo. Manfred, un líder se queda en el país, aunque vaya preso, no tiene miedo a ir a la cárcel”, espetó.

Foto: captura pantalla

En ese sentido, el legislador dijo que Reyes Villa solo es un ‘satélite’ del ala arcista del MAS, por ello, en diferentes oportunidades se alineó con la postura del oficialismo como en el caso de Venezuela, cuando pidió una auditoría a las elecciones pese a que la victoria de Edmundo Gonzales fue contundente; o al conformar una bancada con diputados ‘tránsfugas’ que se vendieron al MAS porque votan a favor de todos los proyectos de ley presentados por el oficialismo.

“Sabe recoger bien la basura, Manfred, porque ha recogido a la peor basura del parlamento y con eso se ha hecho su bancada, asimismo, ha dicho que se encuentra muy cómodo con la gestión de Luis Arce. Claro, como te perdona juicios y al resto de los presos políticos, no; claramente te vas a sentir cómodo. Dato mata relato, eres un simple satélite del MAS y tienes un pacto con Arce que todo el mundo ya lo sabe”, resaltó.