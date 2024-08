Dirigente del transporte pide levantar de manera gradual la subvención de combustibles sin el referéndum

El representante de los transportistas orureños dice que claramente el pueblo dirá No al levantamiento de la subvención.

eju.tv / Video: DTV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El presidente de la Cámara de Transporte Pesado Internacional de Oruro, Jorge Gutiérrez, afirmó que el presidente Luis Arce Catacora plantea un referéndum para levantar la subvención del precio de los carburantes solo como una estrategia para continuar al frente del gobierno y aplacar las protestas de los diferentes sectores de la sociedad boliviana, hasta las elecciones nacionales del próximo año.

Para Gutiérrez, existe una respuesta obvia para la consulta sobre el levantamiento de la subvención de los hidrocarburos y es el ‘no’, porque la gente evitará que se afecte su economía; por ello, esa determinación debía responder a un criterio técnico. Incluso, son varios los sectores, entre ellos el del transporte, los que piden que se levante esa medida, porque en la actualidad es mas perjudicial que beneficiosa, pero, lamentablemente no son escuchados.

“El pueblo no va a aceptar que se levante la subvención; en ese sentido, no va a haber ni referéndum ni se va a levantar la subvención, esta es una estrategia del gobierno para quedarse y calmar a la población, porque si hubiera querido mejorar la situación, hubiera actuado en el momento que nosotros los transportistas hemos advertido; el gobierno está pensando más en cómo me quedo y cómo me voy a reelegir, no se está centrando en solucionar los problemas”, aseguró.

Foto: captura pantalla

El dirigente subrayó que si el gobierno realmente quiere levantar la subvención debe hacerlo sin llamar a un referéndum y de manera gradual para que no tenga un impacto traumático en la población del país; sin embargo, reiteró que el presidente Luis Arce y sus colaboradores solamente piensan en la reelección y no así en la solución de los problemas álgidos que afectan al grueso de la sociedad boliviana, además de expresar su duda sobre la ejecución de las elecciones judiciales este año a las que se incluiría la consulta.

“He escuchado que posiblemente el referéndum se realizaría con las elecciones judiciales, estamos tardando tanto y nosotros creemos que tampoco habrá elecciones judiciales, por qué están dilatando tanto. En ese sentido, se tiene que levantar la subvención para todos, en los países vecinos como Chile y Argentina el combustible no es subvencionado, uno surte su combustible para su movilidad las 24 horas al costo internacional, de la misma manera debería ser en Bolivia. Lamentablemente, la subvención nos hizo mucho daño”, espetó.

El dirigente del transporte orureño advirtió que día que pasa se agudiza más el problema de los combustibles en el país, por ello, demandó a las autoridades actuales que tomen una determinación de manera inmediata y no esperar a un referéndum que tendrá una respuesta negativa al levantamiento de la subvención actual solamente por un cálculo político de la actual administración del Movimiento al Socialismo (MAS).

“La mejor forma es que actúe de manera inmediata, aunque tenga un costo político, ni modo. Al final no es solo este período de gobierno, el MAS ha estado muchos años en el gobierno, ellos deberían prevenir este tema, no es que la derecha ha hecho que esto suceda ahora, no es que este período de gobierno está pagando las acciones del pasado, el presidente ha estado en el gobierno desde que ha empezado el MAS, aunque me diga que (el criterio) es político, que está iniciando el golpe de Estado”, acentuó.

Foto: captura pantalla

El año 2023, la subvención a los hidrocarburos costo al país más de 12.600 millones de bolivianos, de ese monto, 12.477 millones de bolivianos correspondió a diésel y gasolina y 202 millones de bolivianos a incentivos y otros. Sin embargo, en el Presupuesto General del Estado (PGE) se contempló tan solo poco más 7.600 millones de bolivianos, dos terceras partes menos. Para este año, el Gobierno proyectó una subvención por un total de 9.803 millones de bolivianos.