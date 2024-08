¡Dónde están los dólares! ¡dónde está la plata! Gremiales rechazan “gasolinazo” automático

Los gremialistas exigen al gobierno de Luis Arce que resuelva los problemas económicos que afectan a la población boliviana. Las principales demandas tienen que ver con la falta de dólares, escasez de combustible y los elevados precios de los productos.

Gremiales en la marcha del «cacerolazo».

La Paz, 8 de agosto de 2024 (ANF).- Los gremiales iniciaron su ampliado nacional en Cochabamba con una marcha del “cacerolazo”, exigiendo al gobierno central la solución a los problemas económicos como la escasez de dólares y combustible, y el alza de precios en la canasta familiar.

“¡Dónde están los dólares! ¡dónde está la plata! Lanzaban mensajes los marchistas del sector gremial y transportista que se movilizaron por diferentes calles en el centro de la ciudad de Cochabamba, en una ruidosa protesta por el sonido de las cacerolas vacías.

“Estamos movilizados , estamos en las calles exigiendo al Gobierno que cumpla con los sectores, que escuche al pueblo. Seguiremos en las calles hasta que de verdad se realicen políticas de reactivación económica y no como hasta ahora hicieron parches y medidas temporales”, sostuvo el dirigente Édgar Álvarez.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Los gremialistas exigen al gobierno de Luis Arce que resuelva los problemas económicos que afectan a la población en general. Las principales demandas tienen que ver con la falta de dólares, escasez de combustible y los elevados precios de los productos.

Piden la normal circulación de dólares, un problema que data de febrero de 2023, cuando desapareció del merado. Aunque el Banco Central de Bolivia mantiene un tipo de cambio de 6,96, en los hechos en el mercado negro se encuentra hasta en Bs 11, 12 y 14,60.

En relación al combustible, ha sido más frecuente la escasez del diésel, la situación fue crítica las últimas dos semanas. Mientras el Gobierno aseguraba que las marejadas impedían la descarga de los buques en el puerto de Arica, cientos de transportistas exigían la provisión del carburante.

En una cadena de con secuencias, diversos productos, no solo de la canasta familiar, sino otros artículos se dispararon en los precios. Las comerciantes protestan porque casi a diario varían los costos lo que afecta su negocio y su economía.

Siñani rechaza “gasolinazo”

El dirigente gremial de El Alto Toño Siñani rechazó la imposición automática de un “gasolinazo” que hizo el gobierno de Luis Arce con la gasolina Premium plus a un costo de 5,71 bolivianos en el mercado y sujeto a las variaciones del precio internacional.

“El gobierno central ha dicho que va a subir el precio de la gasolina Premium y la otra va a elevar, automáticamente nos está metiendo un gasolinazo. Los compañeros que van a las gasolineras no van a encontrar la gasolina de 3,80 bolivianos, van a tener que comprar la premium y así van a elevar el precio del costo del pasaje», advirtió.

Actualmente, el Estado subvenciona la gasolina especial, tiene un costo de Bs 3,74 el litro, es uno de los costos más bajos del mundo, sin embargo, este subsidio y importación del combustible tanto de gasolina y diésel está afectando gravemente al erario nacional.

“Los gremiales rechazamos contundentemente que el gobierno esté elevando el precio del combustible, queremos que solucione el tema de los dólares y la canasta familiar”, sostuvo Siñani. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) niegan que se trate de un “gasolinazo encubierto” como aseguran analistas expertos en la materia.

El gerente de Comercialización de YPFB, Joel Callau, señaló que la gasolina Premium plus es una “opción” para los propietarios de vehículos de alta gama, que no será una imposición, no obstante reconoció que de lo que se trata es bajar la importación que afecta al erario nacional.

/ANF/