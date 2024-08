Economista califica de «arbitraria» la limitación en el uso de las tarjetas de crédito en el exterior

La ASFI denunció un uso “inadecuado” de tarjetas de crédito y débito en transacciones realizadas en el exterior por lo que se establecieron controles y limitaciones.

El expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB) y economista, Gabriel Espinoza, consideró como «arbitraria» y «agresiva» la determinación del Gobierno de limitar el uso de tarjetas de crédito en el exterior a los ciudadanos porque fue la propia Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) que abrió las puertas para estas transacciones.

«El problema del dólar es un problema real, la escasez de divisas es una escasez real que enfrentamos tanto las personas de a pie como las propias entidades financieras y cuando se empieza a jugar con las regulaciones de manera tan arbitraria como lo está haciendo la ASFI empiezan a generarse estos problemas», opinó el especialista.

La directora ejecutiva de la ASFI, Ivette Espinoza, anunció ayer que ante un uso “inadecuado” en las tarjetas de créditos y débito, en cajeros automáticos del exterior, con el objetivo de obtener dólares y traerlos a Bolivia para “especular”, se accionó controles y limitaciones.

“Preocupa la posición tan ‘arbitraria’, donde algo ya no importa si es legal o ilegal (…), esto es un paso más hacia un Gobierno bastante agresivo con los usuarios y el sector privado o con el sistema financiero», afirmó el exdirector del BCB.

Aseguró que el utilizar las tarjetas de crédito o débito para realizar transacciones en el exterior no es ilegal. “Esto no es para nada ilegal, las personas pueden hacer uso de sus recursos, pueden mover su dinero dentro de lo que está establecido en la normativa. Hoy día no es ilegal traer dólares al país (…), el país necesita que la gente traiga dólares, el problema es que la ASFI está siendo totalmente irracional en su posición normativa”, evaluó.

Bolivia afronta una escasez de dólares desde febrero del año pasado debido a varios factores como la caída de las exportaciones de gas, el excesivo gasto fiscal, el declive de las reservas internacionales y la proliferación de un mercado paralelo del dólar donde la cotización supera el cambio oficial de Bs 6,96.