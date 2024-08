EEUU retiró pepinos contaminados del mercado: más de 400 personas enfermas por un brote de salmonela

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la FDA siguen investigando el origen de la contaminación. Las autoridades piden a los consumidores mantenerse informados





Fuente: infobae.comDetectan pepinos contaminados con Salmonella en EEUU, afectando a 449 personas y hospitalizando a 125. (Shutterstock)

449 personas han enfermado y 125 han sido hospitalizadas en 31 estados y el Distrito de Columbia en Estados Unidos debido al consumo de pepinos contaminados con salmonela, según informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) también se ha sumado a la investigación para identificar los brotes causados por estos productos.

Desde junio, las investigaciones han apuntado a pepinos cultivados en Florida por dos productores principales: Bedner Growers Inc. y Thomas Produce Company. La contaminación probablemente ocurrió por el uso de agua de canal no tratada en sus cultivos. Si bien las investigaciones están en curso, las autoridades han aclarado que ya no hay productos afectados en las tiendas, por lo que “es probable que no haya ningún riesgo continuo para el público”.

Además, otra empresa, Fresh Start Produce, distribuidora de Florida, retiró del mercado sus pepinos luego de que una muestra diera positivo para salmonela, aunque luego se aclaró que las cepas no coincidían con las del brote en cuestión. Ninguno de los representantes de estas compañías ha respondido a las solicitudes de comentarios.

Este brote ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias debido a la rápida propagación de la salmonela, una bacteria que provoca síntomas como fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal, y, en algunos casos, puede llevar a infecciones más graves si alcanza el torrente sanguíneo. La CDC ha recordado medidas de seguridad alimentaria básicas como lavar bien frutas y verduras, separar alimentos crudos de los cocidos, y refrigerar adecuadamente los perecederos.

Más de 31 estados y el Distrito de Columbia impactados por el brote de Salmonella. (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos vía AP)

Brotes infecciosos

La cepa involucrada en este caso es la salmonela Braenderup, identificada gracias a muestras de agua de canal utilizadas cerca de las granjas afectadas, según datos de la FDA. Pese a las investigaciones en curso, se destacó que los pepinos contaminados ya no están en temporada ni a la venta actualmente.

El brote no ha cobrado vidas, pero las hospitalizaciones han sido considerables, afectando a diversas comunidades a lo largo del país. La FDA y los CDC continúan trabajando para esclarecer cómo la contaminación llegó a tales niveles y prevenir futuros incidentes similares.

Las autoridades instan a los consumidores a mantenerse informados sobre desarrollos futuros en la investigación y sobre prácticas seguras de manipulación de alimentos para evitar la exposición a patógenos.

Los CDC y la FDA investigan el brote de Salmonella asociado a pepinos cultivados en Florida. (NIAID)

Pasos de seguridad alimentaria para evitar enfermarse de salmonela

Limpieza: lávese las manos, los utensilios y las superficies con frecuencia. Enjuague las frutas y verduras con agua corriente antes de comerlas, cortarlas o pelarlas.

lávese las manos, los utensilios y las superficies con frecuencia. Enjuague las frutas y verduras con agua corriente antes de comerlas, cortarlas o pelarlas. Separar: Mantenga los alimentos que no se cocinarán separados de la carne, las aves y los mariscos crudos.

Mantenga los alimentos que no se cocinarán separados de la carne, las aves y los mariscos crudos. Cocinar: use un termómetro para alimentos para asegurarse de haber cocinado sus alimentos a una temperatura lo suficientemente alta como para matar los gérmenes.

use un termómetro para alimentos para asegurarse de haber cocinado sus alimentos a una temperatura lo suficientemente alta como para matar los gérmenes. Refrigerar: Refrigere los alimentos perecederos (los que se echan a perder) dentro de las 2 horas siguientes. Si la temperatura exterior es superior a 32° C (90 °F), refrigérelos dentro de 1 hora. Descongele los alimentos en el refrigerador, no sobre la mesada.

Síntomas de la salmonela