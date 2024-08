EEUU: Un caso que reaviva el debate sobre la protección de datos infantiles

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha iniciado una demanda contra TikTok y su empresa matriz, ByteDance, acusándolos de violar la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (COPPA). Esta demanda alega que TikTok permitió que niños menores de 13 años crearan cuentas y recolectaran datos personales sin el consentimiento de sus padres, lo que supone una grave violación de las normativas federales de privacidad infantil.

La Denuncia y Sus Implicaciones

La denuncia, presentada conjuntamente con la Comisión Federal de Comercio (FTC), sostiene que TikTok no solo permitía que los menores de edad usaran la plataforma, sino que también recopilaba una variedad de información personal sin el conocimiento o la autorización de los padres. Esta práctica, según la FTC, constituye una amenaza para la seguridad de millones de niños en Estados Unidos.

La acusación no es nueva para TikTok, pues ya en 2019, su predecesor Musical.ly, fue multado con 5.7 millones de dólares por violaciones similares. A pesar de un acuerdo judicial que obligaba a TikTok a tomar medidas para cumplir con COPPA, las autoridades afirman que la compañía no ha cumplido con estos requisitos, permitiendo que los menores crearan cuentas y recopilaran datos a través de modos diseñados específicamente para ellos, como el “Kids Mode”​ (Voice of America)​​ (Justice Gov)​.

Deficiencias en el Control de Edad y la Recolección de Datos

Uno de los aspectos más preocupantes de la denuncia es la deficiencia en los métodos de control de edad de TikTok. La plataforma permitía a los usuarios menores de 13 años reiniciar el proceso de creación de cuentas si ingresaban una fecha de nacimiento indicando que eran menores, lo que les permitía eludir la restricción de edad. Además, TikTok permitía a los usuarios registrarse a través de cuentas de Google o Instagram, lo que resultaba en cuentas clasificadas como de “edad desconocida”​ (POLITICO)​.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La FTC y el Departamento de Justicia también alegan que TikTok no eliminaba las cuentas de menores cuando los padres lo solicitaban. En muchos casos, TikTok dificultaba el proceso de eliminación de cuentas y retuvo información personal de los niños, lo que viola las disposiciones de COPPA que requieren la eliminación de dicha información a petición de los padres​ (WRUR)​.

TikTok se Defiende

TikTok ha respondido a estas acusaciones afirmando que muchas de ellas se refieren a prácticas pasadas que ya han sido corregidas. La compañía asegura que ha implementado medidas estrictas para proteger la privacidad de los menores, incluyendo límites de tiempo de pantalla, emparejamiento familiar y protecciones adicionales de privacidad para menores. Sin embargo, las autoridades siguen preocupadas por la continua recolección y retención de datos personales de niños, a pesar de las órdenes judiciales en contra (The Independent)​.

Un Debate Más Amplio

Este caso no solo pone en cuestión las prácticas de TikTok, sino que también reaviva el debate sobre la privacidad en línea de los menores y la eficacia de las regulaciones existentes. En WWWhatsnew.com, hemos discutido frecuentemente sobre la importancia de proteger la privacidad en el entorno digital, especialmente cuando se trata de usuarios jóvenes que son particularmente vulnerables a las prácticas invasivas de recopilación de datos.

En mi opinión, este caso contra TikTok subraya la necesidad de una regulación más estricta y efectiva para proteger a los menores en línea. La tecnología avanza rápidamente, y las plataformas deben estar a la altura de las expectativas y regulaciones para garantizar un entorno seguro para todos los usuarios. Los padres deben estar informados y tener control sobre la información que se recopila de sus hijos, y las empresas deben ser transparentes y cumplir con las leyes vigentes.