EEUU: Una avioneta se estrella en un campo de golf y casi atropella a un jugador

Fuente: https://actualidad.rt.com

El momento fue grabado por una cámara de vigilancia. La aeronave tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia al sufrir un fallo en el motor poco después de despegar. El piloto sufrió heridas leves.

Security video shows the moment a Piper PA-28R-201T Turbo Arrow III crashes at a Golf complex in Sacramento, narrowly missing a golfer on the practice green. pic.twitter.com/vYCHD5ubeN

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 5, 2024