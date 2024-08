El 56% de los hogares en Bolivia cuenta con internet fijo

La mayoría de los usuarios, el 92% de un universo de 1.255.926, cuenta con la instalación de internet a través de fibra óptica, según un reporte de la ATT.

Por Mauricio Diaz

Fuente: La Razón

El 56% de los hogares en Bolivia cuenta con servicio de internet fijo, según el boletín de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), con datos cerrados hasta diciembre de 2023.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“La penetración del acceso a internet fijo en Bolivia alcanza a diciembre 2023 al 56%, lo que equivale a decir que, por cada 100 familias (con cinco integrantes), 56 tienen conexión a internet fijo. La penetración se ha incrementado desde un 8% en 2013 hasta un 56% en 2023, con un promedio de crecimiento del 24%”, señala el documento publicado en la página institucional de esa entidad.

En 2014, dicho fenómeno fue apenas 9%, en 2015 subió a 11%; en 2016, 13%; en 2017, 19%; en 2018, 27%; en 2019, 33%; en 2020, 40%; en 2021, 49%, y 2022, 55%.

El departamento con mayor presencia en el mercado de internet fijo es La Paz, con un 63,7%; seguido del departamento de Cochabamba. con un 63,6%. En tercer lugar se encuentra Tarija, con un 58,4%, y en cuarto lugar, Oruro, con un 57,3%.

Otro dato que llama la atención es que, a diciembre de 2023, la tecnología maìs empleada por los operadores para prestar el servicio de internet fijo, incluyendo tecnologías de última milla alámbrica e inalámbrica, es la FTTX ( fibra hasta el hogar), con el 92%.

Uno de los factores que impulsó la instalación del servicio de internet domiciliario fueron las restricciones que se implementaron en plena pandemia de COVID-19, que llegó a Bolivia el 10 de marzo de 2020, coincidente con el gobierno autoproclamado de Jeanine Áñez.

Desde Argentina, en septiembre de ese año, el expresidente Evo Morales reivindicó la obra, cuyo proyecto fue consolidado en 2016. Recordó que el gobierno de entonces invirtió $us 66 millones para abaratar costos de telecomunicaciones, telefonía móvil e internet.

Si bien durante el régimen transitorio fue clausurado el año escolar (Resolución 050/2020, del 31 de julio de 2020), el uso de la tecnología comenzó a cobrar fuerza. Así, durante el gobierno de Luis Arce, en 2021, la educación virtual se acentuó y una nueva forma de impartir clases se posicionó en el país: la educación a distancia.

El nuevo gobierno dispuso modalidades a distancia con clases virtuales y, en lugares remotos, con ayuda de radio y televisión.

Hasta ese momento, pasar clases desde casa era algo prácticamente inexplorado en el país. El Ministerio de Educación se valió de plataformas gratuitas para salvar el calendario cerrado en 2020.

Aunque había opciones, la prioridad era que los niños vuelvan a las aulas debido a que la distancia impedía el desarrollo pleno de la educación. De a poco, con la implementación de protocolos y la apertura de la vacunación contra el COVID-19 para los niños a partir de los cinco años, y luego otros grupos etarios, la presencia en aulas se incrementó.

Asimismo, nuevas modalidades se implementaron en diferentes actividades; por ejemplo, el uso de la banca digital para transacciones, la compraventa de productos y servicios, y otro tipo de usos cotidianos.

LABORAL. Lo mismo ocurrió en el ámbito laboral, luego de que el Ministerio de Trabajo también decidiera el trabajo a distancia con el fin de evitar contagios masivos, que implementaron medidas que permitió que los trabajadores puedan desarrollar sus actividades desde sus domicilios.

“Casi todos teníamos que trabajar desde casa, salir y exponerse era demasiado riesgoso y, como no había las vacunas (contra el COVID-19). Más bien que el internet nos permitía eso. Lo mejor era cuidarse y laburar a distancia. Todo en las noticias tenía que ver con muertes por ese virus, a toda hora: mañana, tarde y noche; lo mejor era cuidarse en casa y así cuidar, también, a nuestras familias”, dijo a La Razón David Quenta, docente de una universidad privada en La Paz.

Se tiene previsto mayor crecimiento de líneas móviles con acceso a internet, considerando que, al 31 de diciembre de 2023, que es el lapso analizado por la ATT, se registra cerca de un millón de líneas móviles con tecnología GSM que “podrían ser sustituidas por líneas con acceso a internet”.

“La penetración del servicio de internet móvil calculada para diciembre de 2023 alcanza al 91%; es decir que, por cada 100 habitantes, 91 tienen activas líneas con el servicio de internet móvil”, añade el documento.

La diferencia con la penetración del número de líneas móviles totales (99%) se debe a que todavía en el país existe terminales con tecnología GSM; es decir que no cuentan con acceso a internet móvil, solo llamadas.

También hay usuarios que, teniendo líneas móviles con acceso a internet, usan solo voz.

Existen 20.430 kilómetros (km) de tendido de fibra óptica en el país, de los cuales 12.433 son de distribución del servicio y 7.997 km de acceso para internet.

Medio millón y más de hogares tienen televisión por cable

A diciembre de 2023, 570.581 hogares del país contaban con servicio de televisión por cable, 315.165 más que en 2013; la mayoría, en el eje del país, según la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).

La información está contenida en un reporte publicado en su página institucional.

“Por cada 100 familias (con cinco integrantes), 23 cuentan con el servicio de Tv Cable”, señala el informe.

Según ese cuadro, se observa crecimiento hasta 2019, pero en 2020 se produjo una reducción en ese tipo de servicio; sin embargo, y en gran medida “por las ofertas empaquetadas”, la cantidad de conexiones a diciembre 2021 se incrementó; a diciembre 2022 se registró una reducción de 25.276 conexiones. Mientras que, en 2023, la caída fue de 24.304 conexiones, o sea, 11,51% menos que en 2022.

La Razón intentó comunicarse con las tres operadoras autorizadas para brindar ese servicio, pero no logró la comunicación. Sin embargo, varios usuarios advirtieron “un mar de ofertas” de plataformas digitales que brindan “de manera gratuita” el acceso a ese tipo de beneficio comercial.

“Hay plataforma gratis, como Magis y el mismo internet, que ya hace que los servicios de Tigo, Entel (Empresa Nacional de Telecomunicaciones) y Cotel (Cooperativa de Telecomunicaciones de La Paz) se vean caros. Porque, en realidad es más accesible. Con Bs 30 puedes ver más canales e incluso series y películas”, dijo Álvaro P. a este medio.

“Se tienen los servicios de streaming de contenidos bajo demanda como Disney Plus, Star Plus, Netflix, Amazon Prime Video, Paramount Plus, entre otros, donde el usuario puede decidir qué ver y bajo qué circunstancias; son tantas opciones para elegir que se tiene menor interés en lo que son los canales tradicionales de televisión, con paquetes que incluyen los canales que interesan y los que no también”, señaló en su reporte.

Si bien hay usuarios que optaron por las plataformas “gratuitas”, algunos como Iver D. defienden “lo seguro” de los operadores”. “Cuando las plataformas se caen, no tienes a quién reclamar”.

El uso de esas plataformas no está restringido, pero tampoco existe una norma que delimite condiciones para su uso o que den seguridad a los usuarios que acceden a ellas.

Fuente: La Razón