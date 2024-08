El asesor de Lula da Silva, Celso Amorim, reiteró que se deben repetir las elecciones en Venezuela

Este jueves, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por el régimen de Nicolás Maduro, se dirigió al país para convalidar el fraude perpetrado por el chavismo.

El principal asesor de Lula da Silva en temas internacionales, Celso Amorim, reiteró que la solución a la crisis en Venezuela que propone Brasil es la repetición de las elecciones en el país caribeño. El veterano diplomático afirmó que es necesario enfrentar la situación con imaginación.

“Es importante el diálogo; hay una división muy profunda”, dijo Amorim en una entrevista con CNN.

El diplomático brasileño mencionó que le expresó a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, la importancia de tener las actas y que este le respondió que sería cuestión de días para que estas se publicaran.

Sin embargo, ante la negativa del régimen de Maduro de publicar las actas, Amorim señaló que es necesario apelar a la imaginación para tratar de resolver el conflicto en Venezuela. “Es necesario tener imaginación y también tolerancia de ambas partes, porque este es un problema muy serio. No se trata solo de quién ganó una elección”, subrayó el diplomático.

Amorim manifestó que parece haber “una necesidad de una real reconciliación nacional”. “Eso es posible; sucedió en Irlanda del Norte, por dar un ejemplo. ¿Por qué no podría pasar en Venezuela? Pero necesitamos una acción de mediación de algunos países que tengan buen diálogo con ambas partes”, agregó.

Sobre la posibilidad de realizar nuevas elecciones como solución al conflicto, Amorim indicó que esa podría ser una opción, aunque no sería suficiente y tendría que formar parte de un paquete más amplio. Al respecto, señaló que no solo deben existir garantías de no persecución y amnistías, sino también garantías de participación en el proceso electoral.

“Es fundamental el diálogo, y en ese diálogo debe haber un paquete de medidas. Por ejemplo, en cuanto al acompañamiento de las elecciones, la Unión Europea sería una buena entidad”, comentó Amorim.

Al ser preguntado sobre la negativa de la oposición, encabezada por María Corina Machado, a repetir las elecciones, Amorim expresó que puede entender cuando ambos bandos afirman que ganaron. “¿Por qué no tener otra elección que permita evitar los problemas que contaminaron o que se dice que contaminaron las elecciones? Si ganó, ¿no ganará de nuevo?”, señaló el diplomático.