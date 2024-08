El caso de Amanda Bynes: el auge y caída del último juguete roto de la televisión

Desde 1996 al año 2000, interpretó varios papeles en la serie de comedia All That. Se convirtió en un referente infantil y ganó un premio Kids ‘Choice Awards, ofrecido por la misma cadena. Viendo su potencial, con solo 13 años, la productora le propuso tener su propio talk show, The Amanda Show. Durante tres años, Bynes fue una inspiración para los más pequeños, conduciendo entrevistas, haciendo sketches y cantando. “Fue un sueño hecho realidad”, dijo la actriz a PAPER en 2018. Aunque conforme se acercaba a la puberta, Bynes sentía que ya no tenía un hueco en la televisión infantil. Con esta inquietud, hizo su transición a la gran pantalla, actuando en películas como Gordo mentiroso de Shawn Levy (Deadpool y Lobezno, Noche en el Museo) o Ella es el chico, que se convirtió en un icono generacional a principios de los 2000. Fue nombrada una de las “25 estrellas infantiles más exitosas”, en el año 2006, en la publicación Teen People. Bynes estaba en lo más alto.

A medida que avanzaba profesionalmente, sus problemas personales comenzaban a acumularse. A los 16 años comenzó a consumir marijuana, dextroanfetamina y anfetamina. A la vez, empezaba a sentirse incómoda con su propia imagen. En el año 2003, a la edad de 17 años, pidió la separación legal de sus padres. Como recoje Independent, pidió ayuda a sus compañeros de profesión para conseguirlo. “Es lo que ella quería, así que recurrió a su equipo, que incluía a su abogado, su agente, su mánager, su publicista, a mí… porque me incluía como parte de su equipo. La apoyamos, intentó emanciparse. Al final no funcionó», explicó Schneider.

Los estudios dejaron de ofrecer papeles, a la vez que protagonizaba titulares relacionados con casos de violencia, arrestos y consumo de drogas. Según los medios, además de los problemas de adicción, sufría trastornos depresivos y síndrome bipolar. En 2010, la actriz se retiró definitivamente de la actuación. “Ya no me gusta actuar, así que he dejado de hacerlo. Ser actriz no es tan divertido como parece”, tuiteó Bynes entonces. Como le ocurrió a Spears, sus padres tomaron el control de su tutela legal. Durante muchos años mantuvo un perfil bajo en sus redes sociales, con varias excepciones que saltaron las alarmas. En 2019 se hizo un tatuaje de un corazón en la cara. En 2020 estuvo comprometida con un hombre llamado Paul Michael, con quien sacó una canción de título Diamonds. La relación terminó en 2022, según E! News.