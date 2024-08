El caso Reyes Villa: el alcalde “rockstar” que se distancia de la oposición

Manfred Reyes Villa ha dado mucho de que hablar en las últimas semanas. El alcalde de Cochabamba, y líder de la otrora Nueva Fuerza Republicana (NFR), es visto como un potencial candidato a la Presidencia, de cara a las elecciones de 2025. Él no ha confirmado una postulación de forma oficial, pero su respuesta frecuente ante esa consulta es que no descarta esa posibilidad.

Analistas consultados por Visión 360 consideran que factores como las reuniones que sostiene con parlamentarios disidentes, su gestión al mando de Cercado, y hasta el haber emulado en un acto público a un famoso artista de rock, juegan a su favor, de cara a una eventual candidatura presidencial.

Reyes Villa, luego de emular el “¡Eo!”, de Freddie Mercury.

Un “rockstar” político

Por tener algunos rasgos parecidos, el “Bombón”, como es apodado desde hace años, es comparado con Freddie Mercury, extinto vocalista de la banda británica Queen. Y, según la lectura de expertos en análisis político, él lo sabe y lo ha asumido de tal forma que lo aprovechó para conectar con una generación joven, como la millenial. Mercury volvió a ganar protagonismo tras que se lanzara su película autobiográfica Bohemian Rhapsody, en 2018.

Y fue en el festival de música “Non Stop Madness”, efectuado en febrero de este año, en Cochabamba, cuando el burgomaestre de Cercado sorprendió y emuló el mítico “¡Eo!” que Mercury entonaba en presentaciones como el histórico Live Aid, llevado a cabo en julio de 1985.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Para la historiadora Sayuri Loza, el factor del parecido con el vocalista de Queen y la emulación del “¡Eo!” permitió que la autoridad edil se conecte con las nuevas generaciones que emitirán su voto en 2025.

“Aparece emulando a Freddie Mercury, que es con quien los jóvenes lo asocian y es divertidísimo, porque Mercury es un personaje de los 70, pero se hizo famoso en la década de los 80, a partir de esta película (Bohemian Rhapsody), que se ha hecho famosa, y eso lo aprovecha y se muestra a los chicos, que lo han comparado con Freddie Mercury; él se apropia de eso y él se acerca a los jóvenes y a los jóvenes les parece una buena opción, porque no están listos para confiar en alguien de su generación”, afirma Loza.

En esa línea, el analista Erick Fajardo considera que Reyes Villa logró combinar dicho aspecto con una forma particular de interpelar a la juventud.

“(Manfred) está siendo más capaz de interpelar a los jóvenes en esta combinación de una retórica más comprensible, en una retórica muy digerible para las nuevas audiencias y también por el parecido, que nadie desconoce, que tiene fisonómicamente con el vocalista de Queen, Freddie Mercury”, agregó.

Reyes Villa fue vitoreado en el desfile de teas en La Paz, en julio.

No, con la misma piedra

Reyes Villa fue también prefecto -hoy ese cargo se denomina gobernador- de Cochabamba. Durante el primer gobierno del Movimiento Al Socialismo fue afín a la denominada “Media Luna”, liderada por prefectos de Tarija, Beni, Pando y Santa Cruz, un bloque político regional que hacía oposición a Evo Morales.

De aquel período, entre otros puntos, es recordada su frase “¡Adelante Santa Cruz con su independencia!”, y su revocatoria de mandato, en 2008, después de la cual salió del país al exilio.

En la actualidad, el alcalde marca distancia con el bloque opositor. “Si no pacificamos el país, cualquier cosa puede ocurrir. No queremos derramamiento de sangre, y menos ante unos inescrupulosos jovenzuelos irresponsables (que) quieren traer a Cochabamba el problema. Yo ya tengo esa experiencia, nunca más lo voy a hacer, como lo hicimos en la Media Luna, ¿se acuerdan? Llevaron a Cochabamba a movilizarnos y la pelea fue acá, el campo de batalla fue en Cochabamba. Fue el muro de contención. Yo no me tropiezo con la misma piedra”, declaró Reyes Villa, en noviembre de 2022, en el marco del paro cívico de 36 días, que reclamó la realización del Censo de Población y Vivienda en 2023.

La postura de Reyes Villa no ha estado exenta de críticas. Fue cuestionado, recientemente, cuando no se adhirió a la oposición en un pronunciamiento contra los resultados de las elecciones del 28 de julio en Venezuela, que dieron por vencedor a Nicolás Maduro, en medio de bastantes cuestionamientos por no difundirse las actas que, según la oposición venezolana, dan como ganador al candidato Edmundo González Urrutia.

En ese contexto, Loza considera que los dardos contra Reyes Villa están relacionados con la intención de voto que está capturando.

“Vi que fue calificado como tibio por quienes se oponen a él, precisamente por partidarios de CC (Comunidad Ciudadana), quienes lo acusan de eso, porque les está quitando electorado, y también los masistas que lo acusan de eso, porque no creen que haya un rival fuerte”.

Desde junio, Manfred sostuvo reuniones con más de 40 parlamentarios disidentes de CC y Creemos.

Con bancada, sin ser fuerza

Sin tener una sigla que lo represente en el Legislativo, Reyes Villa sostuvo encuentros con 42 parlamentarios disidentes de las agrupaciones Creemos y Comunidad Ciudadana, habiéndose reunido con dichos congresistas en al menos tres oportunidades.

“Lo de la bancada es inédito, en el sentido de que tenga su bancada, y demuestra también que hay una habilidad”, sostiene el analista Daniel Valverde, en contacto con este medio.

La cercanía entre Reyes Villa y los legisladores disidentes fue revelada a mediados del mes de junio de este año, luego de divulgarse en redes sociales una fotografía del burgomaestre junto a varios parlamentarios de la oposición, disidentes de sus bancadas, reunidos con la autoridad municipal.

En aquel entonces, el burgomaestre manifestó que no era necesario “rasgarse las vestiduras” por tal encuentro. Sin embargo, se conoce que se registraron al menos otras dos reuniones entre Reyes Villa y los parlamentarios.

En dicha reunión participaron los asambleístas Erick Morón, Marioly Morón; Edwin Rosas, Sergio Maniguary; Muriel Peñaloza, Óscar Balderas, Estibaliz Bravo; José Carlos Gutiérrez y Marcelo Pedrazas, según los que se pueden distinguir en la fotografía filtrada en redes sociales, en junio.

En contrapartida, desde el bando opositor se le sindicó de reunirse con gente “que no tiene honor ni palabra” o se aseguró de que lo único que le falta a su alianza con los disidentes es “lealtad”.

El “Bombón” durante un Día del Peatón.

Desmarcado

Reyes Villa supo mantenerse al margen de la controversia en la que se encuentran tanto evistas y arcistas en el MAS, como la oposición tradicional. De acuerdo con Valverde, la lectura realizada por el burgomaestre fue correcta, de mantenerse al margen de la polarización, porque “no da rédito político”.

“Él ha lecturado lo que dicen muchos estudios: claramente la conclusión es que la polarización no da rédito político, no suma. La gente está cansada de ver a los políticos peleándose. Entonces, yo creo que él ha más bien captado, ha sintonizado ese deseo de la gente que los políticos se dediquen a trabajar, a hacer gestión, dar respuestas y dejen de generar un ambiente tóxico, como siempre hacen”, consideró Valverde.

Para Fajardo, la autoridad de Cercado no busca juntarse con “opositores orbitales”, y que eso “no lo hace menos opositor”.

“Manfred tiene una postura muy clara. Ahora, el hecho de que no vaya a querer juntarse con los opositores orbitales, funcionales al modelo de Evo Morales, eso no lo hace menos opositor”, indicó, antes de subrayar que la manera de Reyes Villa de comunicar las cosas “le ha servido para conectar con votantes de entre 18 y 24 años”.

10 años refugiado

El alcalde, ex capitán militar y exprefecto, volvió a Bolivia a inicios de 2020, luego de 10 años de haber vivido en Estados Unidos. Lo primero que hizo fue ir al Cementerio General de Cochabamba para visitar la tumba de su madre, fallecida durante su ausencia.

Tuvo una sentencia ejecutoriada paralizada con un amparo judicial y otras tres condenas. Sin embargo, estas fueron desestimadas en 2023, por el Tribunal Constitucional.

Nacido en La Paz, logró ser alcalde de Cochabamba desde 1993 hasta el 2000, y prefecto de ese departamento desde 2006 hasta su remoción en 2008, cuando se llevó adelante el referendo revocatorio.

Tras el exilio, regresó en el gobierno de transición de Jeanine Añez, la primera quincena de enero de 2020.

Es hijo de Armando Reyes Villa, exministro de Defensa de Luis García Meza. Realizó estudios en el colegio Boliviano Israelita de la sede de Gobierno hasta el bachillerato.

Posteriormente siguió, al igual que su progenitor, la carrera militar, pero solo hasta el grado de capitán.

En 1990 inició su carrera política en la Acción Democrática Nacionalista, pero dejó dicha sigla para fundar NFR, con la que llegó a ser burgomaestre y candidateó a la Presidencia en dos oportunidades, sin éxito. ¿Se lanzará de nuevo como postulante para 2025? Eso, el tiempo lo dirá.