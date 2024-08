El día que el príncipe William contó por primera vez que estaba enamorado de Kate Middleton

Se conocieron en la Universidad en el 2001 y comenzaron su relación alejados de la prensa

Kate Middleton y el Príncipe William mantienen una de las relaciones más mediáticas del mundo, pero los inicios de su historia de amor no estuvo a la vista del público. Según el nuevo libro del biógrafo real Robert Jobson, titulado Kate, la Princesa de Gales: La Biografía, la relación de la pareja, inició con discreción cuando ambos eran estudiantes de primer año en la Universidad de St. Andrews en 2001.

Robert Jobson revela en su texto que, aunque los estudiantes sospechaban que había algo entre ellos, la relación de William y Kate “permaneció envuelta en secreto”. “Entre la comunidad estudiantil, era un secreto a voces que eran pareja”, escribe Jobson en su libro. Añade que el príncipe y Kate solían ir juntos a clase y hacer la compra en el supermercado local, o pasar las noches en casa escuchando música.

La relación empezó a florecer después de que ambos compartieran una residencia universitaria con otros amigos. En su entrevista de compromiso en 2010, el príncipe William reflexionó sobre esta convivencia inicial: “Nos mudamos juntos como amigos. También vivimos con un par de personas más y, a partir de ahí, todo empezó a florecer. Nos veíamos más, salíamos un poco más y hacíamos cosas”.

El príncipe William reflexionó sobre vivir con Kate en su entrevista de compromiso en 2010.

El carácter reservado de su relación cambió en una noche de 2002, cuando, durante una cena con amigos, Carly Massy-Birch, una exnovia del príncipe William, expuso indirectamente el romance. Según Katie Nicholl, autora del libro The Making of a Royal Romance, Carly participó en un juego de beber llamado “Yo nunca” y proclamó: “Nunca he salido con dos personas en esta habitación”, dirigiéndose claramente a William, quien estaba sentado junto a Kate. Un invitado a la fiesta le contó a la autora del libro: “Sabíamos que estaban juntos, pero fue la primera vez que William confirmó su relación con Kate en público”.

La situación dejó a todos en shock y, según la fuente, William “le lanzó una mirada atronadora” y murmuró: “No puedo creer que hayas dicho eso”. La revelación pública de su relación, aunque accidental, marcó un punto de inflexión para la pareja, quien a partir de entonces se volvió menos reservada sobre su vínculo.

La pareja continuó manteniendo su relación en privado hasta su compromiso oficial en 2010. Tras ocho años de noviazgo y constante especulación mediática, William finalmente le propuso matrimonio a Kate. En su primera entrevista conjunta, Kate compartió: “Fue una total sorpresa cuando llegó la propuesta. Hay un verdadero romántico en él”. William añadió: “Como todos los chicos ahí afuera sabrán, se necesita una cierta cantidad de motivación para empezar. Así que lo estaba planeando y simplemente se sintió muy correcto allá en África. Fue hermoso”.

William propuso matrimonio a Kate en 2010, tras ocho años de noviazgo

Después de oficializar su relación ante el mundo, el Príncipe William y Kate Middleton continuaron navegando las aguas de la vida pública real con una mezcla de discreción y franqueza. Su boda en 2011 contó con la presencia de varias de las exnovias del príncipe, incluida su exnovia, Carly Massy-Birch.

La descendencia real

La familia real posando para una postal navideña

George Alexander, el primogénito de los duques de Cambridge, nació el 22 de julio de 2013. Desde pequeño, George ha estado en el ojo público, acompañando a sus padres en su primera gira real por Australia y Nueva Zelanda en 2014. Durante este viaje, se robó toda la atención y marcó un momento histórico, ya que esa misma gira la realizó su padre William junto al el príncipe Carlos y la princesa Diana, cuando él era un bebé.

El 2 de mayo de 2015, nació Charlotte Elizabeth Diana, la única hija de los príncipes. Charlotte ha seguido los pasos de su hermano mayor, apareciendo en numerosos eventos públicos y ocasiones oficiales. Por último, el 23 de abril de 2018, llegó al mundo Louis Arthur Charles, el tercer hijo y segundo varón de la familia. A diferencia de otros miembros de la realeza, el príncipe William y Kate Middleton han intentado ofrecer a sus hijos una vida relativamente normal, alejándolos en la medida de lo posible de los estrictos protocolos reales.

La relación de los príncipes de Gales

Desde el año pasado que existían rumores de separación entre la pareja debido a la ausencia de Kate ya que William asistía a eventos solo. A raíz de eso, la Familia Real tuvo que salir a aclarar y descomprimir la tensión respecto a su matrimonio y estado de salud de Kate. Inclusive, la Casa Real ha sido señalada por retocar imágenes publicadas en redes sociales, incrementando la desconfianza del público.

La salud de Kate

En marzo de este año, Kate Middleton confirmó que estaba realizando sesiones de quimioterapia preventiva tras una cirugía abdominal en la que se encontraron evidencias de cáncer. Agradeció los mensajes de apoyo y comentó que está haciendo progresos, aunque sigue en tratamiento. “Estoy haciendo buenos progresos, pero como sabe cualquier persona que pasa por quimioterapia, hay días buenos y días malos“, afirmó. Kate destacó la necesidad de estar enfocada en su recuperación y pidió privacidad para su familia mientras atraviesan este momento delicado. “Esperamos que entiendan que, como familia, necesitamos tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento“, concluyó.

La última aparición de la pareja real

Kate Middleton reaparece en un vídeo para felicitar a los deportistas británicos.

Un video en redes sociales destacando el apoyo de la princesa de Gales, Kate Middleton, y el príncipe William al equipo GB ha generado gran impacto. Este mensaje llegó en un momento crucial, justo antes de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París. La pareja real se unió a varias personalidades relevantes para celebrar los logros del equipo británico en estos juegos. La princesa Kate, quien continúa con su tratamiento, apareció radiante en el video donde expresó sus felicitaciones a los atletas olímpicos británicos. “De parte de todos los que estamos mirando desde casa, felicitaciones al equipo GB “, dijo Kate en su mensaje. Por su parte, agregó: “Bien hecho, equipo GB. Han sido una inspiración para todos nosotros”.

Entre las figuras destacadas que también participaron en el video se encuentran el ex capitán de la selección inglesa de fútbol, David Beckham, la presentadora Gabby Logan y el rapero Snoop Dogg.

Esta emotiva muestra de apoyo por parte de la pareja real y otras figuras públicas llega después de una declaración del rey Carlos III. El monarca describió a todos los atletas olímpicos como “una inspiración” y destacó sus “extraordinarios éxitos, talento en bruto, coraje y trabajo duro”. El equipo GB ha tenido un desempeño notable en estos juegos olímpicos de París, obteniendo 65 medallas, igualando su mejor marca en suelo extranjero desde los Juegos de Londres 2012. Aunque ganó menos medallas de oro que en Tokio 2020 y Río 2016, el equipo británico demostró su capacidad en una variedad de disciplinas, desde deportes tradicionales como el atletismo y la natación hasta disciplinas más nuevas como el surf y el skate.