“Si ellos reconocen, el pueblo no va a estar callado, el pueblo se va a levantar”, advirtió el senador evista Roberto Padilla.

Con la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de no supervisar, una vez más, el congreso del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), el evismo afirma de que se trata de una medida que busca el reconocimiento del arcista Gróver García como jefe nacional del partido.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Si quieren generar convulsión en nuestro país, que lo hagan. Si quieren perjudicar a la democracia, que lo hagan”, advirtió el senador evista Roberto Padilla.

El TSE rechazó acompañar el congreso evista fijado para el 3 de septiembre en Cochabamba. Indicó que la convocatoria no fue consensuada con las organizaciones sociales del Pacto de Unidad que responde al presidente Luis Arce (arcistas).

Aparte, debido a que el MAS ya recibió una amonestación por no renovar su directiva, y ahora el nuevo plazo es el 5 de septiembre, el ala arcista insiste en el reconocimiento de García, ante la posibilidad de una nueva observación.

García fue nombrado como jefe nacional del MAS en el congreso arcista de inicios de mayo. Sin embargo, el TSE observó al cónclave por ser contrario al estatuto orgánico del partido: el congreso se realizó sin la coordinación con la dirigencia todavía vigente a la cabeza de Evo Morales.

“Gróver García no representa a nadie, solo a los funcionarios de los ministerios. No representa a las organizaciones matrices, a las organizaciones sociales, ni siquiera a los militantes verdaderos… Si ellos reconocen, el pueblo no va a estar callado, el pueblo se va a levantar”, advirtió.

En tanto, Morales afirmó que el cónclave se realizará con o sin la presencia del TSE. Indicó que los militantes tomarán “decisiones de movilización” y pidió que no se lo responsabilice por estas medidas.