El evismo advierte que vocales del TSE pueden ser enjuiciados si dan luz verde al referéndum de Arce

El Mandatario inició el trámite para convocar a referendo mediante un decreto supremo. Constitucionalistas y opositores alertan que en el fondo se busca la reforma parcial de la Carta Magna.

Juan Carlos Véliz / La Paz

Los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) pueden afrontar juicios por el daño económico e incumplimiento de deberes si dan curso al referéndum planteado por el presidente Luis Arce para el mes de diciembre. La advertencia fue planteada por el abogado del expresidente Evo Morales, Wilfredo Chávez.

“El Tribunal Supremo Electoral en este momento tiene la gran responsabilidad de no ganarse juicios porque esto va a pasar, en un año o dos cambiará la coyuntura, y el delito no prescribirá porque el daño económico al Estado no prescribe, igual los vamos a enjuiciar a esos siete que están en el Tribunal Electoral, lo que cueste este referéndum lo van a pagar ellos porque son ellos los que ejecutan el referéndum”, alertó en una entrevista con la red DTV.

Arce inició los trámites para realizar una consulta ciudadana el 1 de diciembre, el mismo día de las elecciones judiciales, para dirimir tres temas: reelección presidencial discontinua, distribución de escaños parlamentarios y subvención a los hidrocarburos.

El Mandatario pretende convocar a dicho referendo mediante un decreto supremo esquivando de esa manera a la Asamblea Legislativa, donde no tiene mayoría. Sin embargo, abogados constitucionalistas y parlamentarios advirtieron que el Presidente procura la modificación parcial de la Constitución.

“Arce Catacora seguramente escapará del país, pero alguien se va a quedar y seguramente uno de esos siete vocales tendrá que pagar todo ese dinero que se gastará en ese referéndum al igual que hemos hecho en los referendos por autonomía ilegales que hubo (en 2008) y hubo cinco juicios por eso, así que por favor hay un precedente punitivo en contra de vocales que hacen actos en contra del Estado boliviano”, insistió Chávez.

El jurista objetó el argumento del ministro de Justicia, Iván Lima, en sentido de que el referéndum que pretende realizar Arce es de carácter consultivo y no modificatorio. “El efecto del referéndum es vinculante, no hay efecto consultivo. Que no nos venga con el cuento”, observó el otrora Procurador General del Estado en el gobierno de Arce.

También observó un doble rasero del Tribunal Supremo Electoral (TSE) porque para suspender las elecciones primarias justificó que no estaban dadas las condiciones para ese proceso electoral; sin embargo, ahora admite que puede administrar la consulta ciudadana junto a las elecciones judiciales.

El jurista consideró que la opinión del Tribunal Constitucional sobre las preguntas planteadas por Arce no tendrá ningún valor legal porque sus miembros se auto prorrogaron en sus mandatos pese a que éstos fenecían en diciembre de 2023.