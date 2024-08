El evismo sufre otra derrota en el Senado y abogado de Evo dice que fue una derrota para la democracia

«El objetivo que tienen todos en común, la derecha derecha (Mesa y Camacho) y la derecha que gobierna con los neoliberales, es decir Luis Arce y compañía» es sacar de carrera electoral a Evo Morales, afirmó Chávez.

El evismo sufrió otra derrota política, esta vez en la cámara de Senadores que aprobó en grande y detalle el proyecto de ley para suspender las elecciones primarias que podría ser la vía para dirimir la pugna interna del MAS y para lograr la habilitación de la candidatura de Evo Morales. El abogado del expresidente, Wilfredo Chávez, afirma que la democracia fue derrotada.

«La democracia fue derrotada y conculcada en esta jornada por un grupo de gente que le ha mentido al país empezando por el Tribunal Electoral (…) porque han dicho casi llorando hace tres semanas cuando hubo esa reunión que no podían hacer los pobrecitos dos procesos electorales a la vez, que no les daba el tiempo», afirmó anoche el exProcurador General del Estado en una entrevista con el programa No Mentirás.

El abogado observó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se contradice cuando ahora afirma que puede administrar hasta dos procesos electorales simultáneos cuando hace tres semanas indicaba que aquello era imposible.

La cámara de Senadores, presidida por Andrónico Rodríguez del ala evista, el proyecto de ley que suspende las primarias de elección de binomios presidenciales para las elecciones generales de 2025.

De los 28 senadores presentes, 18 votaron por la sanción de la norma aprobada en la cámara de Diputados pese a la resistencia del bloque evista que el martes evitó el tratamiento con un cuarto intermedio pero ayer no pudo contra la bancada arcista, de Comunidad Ciudadana y de Creemos.

«(Sacar a Evo de carrera) ese el objetivo que tienen todos en común, la derecha derecha (Mesa y Camacho) y la derecha que gobierna con los neoliberales, es decir Luis Arce y compañía», refrendó Chávez.

Morales fue el único líder de los partidos políticos que no firmó el acuerdo con el TSE para suspender las elecciones primarias aunque después condicionó su rúbrica a cambio de que le reconozcan como legal un congreso de su fracción.

Poco después propuso como desafío a su otrora ministro de Economía y ahora presidente, Luis Arce, unas primarias abiertas para que el electorado decida entre él y el mandatario para candidato del MAS en 2025.

Su bancada redactó el proyecto de ley pero no tuvo el respaldo y terminó cediendo a la mayoría.