El Gobierno argentino se despegó del pronunciamiento de Mondino sobre Venezuela para resguardar a los asilados

Según pudo saber TN, hubo una comunicación entre el círculo íntimo de Javier Milei y la funcionaria para bajarle el tono al tuit en que declaró a Edmundo González como presidente electo de Venezuela.

La Casa Rosada se despegó del pronunciamiento de la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, sobre las elecciones en Venezuela y posterga una declaración oficial. Según pudo saber TN, hubo una comunicación entre el círculo íntimo de Javier Milei y la funcionaria para bajarle el tono a su tuit.

El Ejecutivo sostiene que dilata la decisión por temor a una represalia del mandatario Nicolás Maduro contra los seis asilados venezolanos, que están en la embajada argentina desde abril.

“Hasta que no saquemos a los asilados que están en nuestra embajada, no vamos a hacer ningún pronunciamiento institucional. La intención del Gobierno es que Gonzáles sea presidente, pero no nos parece prudente entorpecer el operativo. El tuit fue un error”, expresó a TN un funcionario.

La Cancillería trabaja con las nuevas autoridades de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) para retirar a los asilados por la vía aérea. Es la primera prioridad del Gobierno, que quiere armar un nuevo bloque regional con los ocho países firmantes del comunicado conjunto que criticó la transparencia de las elecciones en Venezuela.

