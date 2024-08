¿El Gobierno coincide en que la economía está en una situación crítica? El empresariado dice que sí, la ministra Prada dice que no

El presidente Luis Arce y los empresarios de Bolivia, después de dos días de diálogo, acordaron la gestión de créditos pendientes en la Asamblea Legislativa para encarar la escasez de dólares y otras 16 medidas.

¿Cómo evalúa el Gobierno lo que está ocurriendo con la economía en Bolivia? Desde el empresariado privado se indica de que coincide en que la economía atraviesa por una «situación crítica» mientras desde el órgano Ejecutivo se indica que sólo «se identificaron problemas».

«Hay una similitud de criterios en tres grandes definiciones, el primero es que Bolivia vive una situación crítica en su economía y que si no se toman medidas urgentes y efectivas puede agravarse, y volverse insostenible», afirmó anoche el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Yovani Ortuño, después de que el ministro Marcelo Montenegro dio lectura a las conclusiones de la reunión.

Ortuño manifestó que «si bien las medidas de política pública para enfrentarla son de responsabilidad del Gobierno nacional hoy se necesita el apoyo de todos los actores económicos, políticos y sociales».

También manifestó que «el mejor mecanismo para afrontar los problemas es el diálogo, la coordinación y el consenso que no acaban en esta reunión sino que proseguirán para hacer seguimiento».

La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, no compartió ese concepto con el líder empresarial: «Lo que identificamos nosotros, hemos hecho una análisis exhaustivo de la economía y hemos identificado problemas que hay que decirlos abiertamente y no hemos tenido ningún reparo como Gobierno nacional en plantearlo porque de eso se trata este espacio de poner en la mesa los problemas,

no de rehuir a los problemas».

Las declaraciones de la autoridad gubernamental fueron realizadas en la red Uno después de la lectura de los acuerdos.

Bolivia afronta una situación económica compleja debido a varios factores como la escasez de dólares, la especulación cambiaria en el mercado paralelo, la falta de diésel, caída de exportaciones, disminución de reservas internacionales y otros.

Más temprano, la Cámara de Industria Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), que declinó su asistencia a la segunda jornada de diálogo con el Gobierno, advirtió que las autoridades tienen otra lectura de lo que está ocurriendo en el país.