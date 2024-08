El gobierno y los empresarios firman acuerdo de 17 puntos, pero no definen una solución de corto plazo a la crisis

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Arce dice que acuerdo ayudará impulsar exportaciones y buscará a organismos internacionales para “recibir flujos financieros”; análisis: No se definieron acciones concretas a corto plazo como esperaba el empresariado y la población; y, condenan a cuatro años de prisión a exministra Lizárraga acusada de enriquecimiento ilícito. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Arce dice que acuerdo ayudará impulsar exportaciones y buscará a organismos internacionales para “recibir flujos financieros”

Tras el acuerdo firmado entre el Gobierno y el sector privado, el presidente Luis Arce fue parte de la conferencia de prensa y puntualizó que el acuerdo busca apuntalar las exportaciones bolivianas y descartó que se busque controlar las divisas. “El sector externo que requiere un incremento en las exportaciones, para eso son los acuerdos que hoy suscribimos con el sector privado”, manifestó Arce. El mandatario señala que en el acuerdo con los empresarios se logró identificar que “el cuello de botella” es la escasez de dólares por la disminución de las exportaciones de gas. Arce también apuntó contra la Asamblea Legislativa Plurinacional donde esperan ser aprobados créditos por más de 1.000 millones de dólares.

– Análisis: No se definieron acciones concretas a corto plazo como esperaba el empresariado y la población

Los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y los empresarios privados del país no establecen acciones concretas a corto plazo como esperaba el sector y la población como el flujo inmediato de dólares en el sistema financiero, sino plantean metas a mediano y largo plazo basadas en deudas que deben ser aprobadas por la Asamblea Legislativa, por tanto, no soluciona la crisis fiscal que afronta el país. El análisis corresponde al presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, para eju.tv. «No se han colmado las expectativas del propio empresariado nacional, menos de la población en general, porque son medidas con metas y objetivos de mediano y largo plazo donde el pilar fundamental son créditos externos», afirmó.

– Tahuichi advierte que los resultados del censo podrían no aplicarse a la distribución de escaños

El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tahuichi Quispe, indicó que si el Instituto Nacional de Estadística (INE) no presenta los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024 hasta septiembre, estos no podrán aplicarse a la distribución de escaños, además, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debe resolver la distribución de escaños antes de diciembre; de lo contrario, no se podrá aplicar en las elecciones generales de 2025. “El Órgano Electoral proyecta una Ley de distribución de escaños y la pasamos al Legislativo, que debe sancionar esta norma antes de diciembre”, añadió. Advirtió que, en caso de no cumplirse estos plazos, el Órgano Electoral “no garantiza la implementación de los resultados” en las próximas elecciones generales.

– Condenan a cuatro años de prisión a exministra Lizárraga acusada de enriquecimiento ilícito

Roxana Lizárraga, exministra de Comunicación durante el gobierno de Jeanine Áñez, fue sentenciada a cuatro años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito. La condena fue dictada por el Tribunal de Sentencia Primero Anticorrupción de La Paz, tras un proceso en el que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) detectó movimientos económicos sospechosos en las cuentas bancarias de la exautoridad. El fiscal departamental de La Paz, William Alave explicó que las investigaciones se iniciaron luego de que la UIF reportara movimientos financieros irregulares. Iniciamos la investigación que llevó a la acusación formal contra la señora Roxana Lizárraga por el delito de legitimación de ganancias ilícitas”, declaró.

– Manfred se reúne con 42 parlamentarios para abordar aprobación de créditos, judiciales y escaños

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, se reunió este viernes con 42 parlamentarios de las bancadas de oposición en el que abordaron al menos cinco temas: aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa, distribución de escaños, pacto fiscal, elecciones judiciales y situación económica del país. “Estamos hablando de temas que han sido convocados por el mismo presidente, referéndum, la elección del fiscal, problemática económica del país y cuáles son las soluciones para salir de esta crisis. Hemos tomado decisiones de coordinación con ellos, son más de 42 parlamentarios y hemos acordado que deben aprobarse algunas leyes a futuro”, explicó. Esta no es la primera reunión que sostiene con los legisladores.

– Una vocal del TSE advierte al MAS que dialogue o corre riesgo su sigla y ella procederá como Salomón

Ante el conflicto interno del Movimiento al Socialismo (MAS), actualmente dividido en dos alas, la vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Nancy Gutiérrez, advirtió que se está poniendo en riesgo la sigla del partido azul y que, de no ponerse de acuerdo, ella está dispuesta a actuar como Salomón, es decir, ordenará cortarlo a la mitad. “Me estoy refiriendo al MAS. Yo procedería como Salomón: voy a agarrar al niño, si los padres dicen que lo cortemos por la mitad, yo lo voy a hacer. Eso quiere decir que yo voy a poner la firma, porque está ya de buen tamaño”, dijo Gutiérrez. Además, lamentó que el MAS no haya podido cumplir con cinco plazos para actualizar la directiva y les exhortó a sus líderes a que de una vez se sienten a dialogar.

– Por la falta de dólares, hoteles tienen problemas para pagar a plataformas en las que extranjeros realizan reservas

La falta de dólares en el país complica a diversos sectores, uno de ellos es el rubro hotelero, que por no contar con la divisa para hacer transacciones digitales pueden quedarse sin mostrar sus negocios en plataformas para que extranjeros puedan realizar reservas. La Cámara Hotelera señaló que el ingreso de reservas por plataformas y páginas digitales puede verse en riesgo. “Estimo que un 40% de las reservas entran a través de estas páginas intermediarias, a las que tenemos que pagar a finales de mes en dólares. Al tener restricciones en el sistema financiero nos hace imposible pagar las facturas, implica que en un corto plazo no podamos estar presentes en las páginas y los extranjeros no puedan reservar los hoteles”, señaló.

– Suspenden trámites de licencia para actividades mineras en Palos Blancos y Alto Beni

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) suspendió los trámites para iniciar actividades mineras en Palos Blancos y Alto Beni, en el norte de La Paz, en respuesta al pedido de autoridades de ambos municipios. El director departamental de la AJAM, Álvaro Antezana, informó que la determinación fue asumida a la espera de la culminación de las gestiones de las leyes municipales y departamentales que declaran a ambos municipios agroecológicos y libres de actividad y contaminación minera. El 9 de julio, los alcaldes de ambos municipios entregaron a la AJAM mapas de sus respectivos territorios y solicitaron que no prospere ninguna solicitud de contrato administrativo minero, licencias de prospección y exploración.

– Sector ganadero duplicó las exportaciones de carne al primer semestre del año, según el INE

Se duplica la exportación de carne en Bolivia. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre enero y junio de este año, la exportación de carne bovina aumentó un 107% en volumen y 68% en valor en comparación a un periodo similar del año anterior. Se trata de uno de los sectores con mejores índices dentro de las exportaciones no tradicionales, dado que el primer semestre los ingresos han alcanzado los $us 82 millones, de acuerdo con el reporte de la entidad estatal. En este contexto el sector ganadero, entre ellas instituciones como la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), pide al Gobierno nacional continuar con las gestiones para la apertura de nuevos mercados de exportación como Chile y Egipto.

– “No garantizamos el pan de batalla desde el lunes”: Panificadores de El Alto observan falta de distribución de harina

La dirigencia de los panificadores de la ciudad de El Alto dice que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) no entregó la cantidad necesaria de harina para la elaboración del pan de batalla. El sector advierte que desde la siguiente semana se reducirá la producción del alimento. “Para aclarar a la población y desmentir los dichos el gerente de Emapa. Hasta la fecha nos deben más de 50 mil quintales de harina (…) A partir del día lunes no garantizamos el pan de batalla y tampoco garantizamos el peso del pan”, dijo el dirigente alteño, Fidel Paco. Ante este problema, el panificador dijo que sus afiliados tuvieron que recurrir a otros proveedores para la compra de insumos y así abastecer a los mercados y tiendas de barrio.