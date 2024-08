El gran día de Kamala Harris: la Convención Demócrata oficializará su candidatura

La actual vicepresidenta de los Estados Unidos será la seleccionada por los delegados demócratas para enfrentar a Donald Trump

Cory Booker, senador por Nueva Jersey del Partido Demócrata, durante la conferencia de prensa en el cuarto día de la Convención Demócrata (Infobae)





El cuarto y último día de la Convención Demócrata en Chicago tendrá como tema central “Para nuestro futuro”, marcando una postura firme contra un posible segundo mandato de Donald Trump. De acuerdo al sitio oficial de la Convención, “Estados Unidos no puede permitirse el lujo de devolver a Donald Trump a la Casa Blanca porque el segundo mandato de Trump sería aún más peligroso y extremo que el primero”.

La organización destacó que la elección no es solo entre dos candidatos, sino una lucha por el futuro del país. La vicepresidenta Kamala Harris será presentada como la figura capaz de conducir a los Estados Unidos hacia una era más brillante y esperanzadora, de acuerdo a la organización. Tim Walz, su compañero de fórmula, ya fue ungido anoche.

El evento contará con la participación de diversos oradores, siendo Harris la gran estrella de la noche. Entre los demás oradores confirmados se encuentran el gobernador de Carolina del Norte Roy Cooper, la gobernadora de Michigan Gretchen Whitmer, la senadora Elizabeth Warren, y el líder de los derechos civiles Al Sharpton. En términos de entretenimiento, la cantante Pink también hará una aparición.

En la conferencia de prensa, el senador Cory Booker explicó su experiencia tanto en el escenario como detrás de él durante estos cuatro días de Convención en Chicago. Booker contó que después del discurso de Walz, sus ex estudiantes jugadores de fútbol, a los que él entrenó y ganaron el campeonato en 1999 lo felicitaron por su designación y lo abrazaron en un momento de intimidad único para el postulante demócrata. Destacó que “yo no he visto en mucho tiempo lo que se vio ayer. Fue real. Es real. El público estadounidense quiere eso”.

Otro tema que capturó la atención de los medios durante la conferencia de prensa fue el rumor de que Robert F. Kennedy podría este jueves la candidatura del republicano Trump. Según Michael Tyler, director de campaña del binomio Harris-Walz, esto no resultará en una sorpresa ya que la campaña de Kennedy estuvo en gran medida financiada por donantes de Make America Great Again (MAGA). Tyler subrayó además que si esos votantes quedaran desencantados “hay un lugar para ellos en la campaña de Kamala Harris y que se hará todo lo posible para explicarles por qué ella es una mejor opción que Trump”.

Día 3 de la Convención Demócrata que se desarrolla en Chicago (Reuters)

Un aspecto que también se discutió ampliamente fue la extensión de los horarios de los tres primeros días de la Convención, que se prolongaron más allá del horario prime time no solo en la costa este de Estados Unidos sino también en el Central Time de Chicago. El director ejecutivo de la Convención, Alex Hornbrook, mencionó que esto refleja en parte la exuberancia de los oradores y del público, lo cual dilata los eventos.

Hornbrook añadió que “es un partido con mucha gente que tiene cosas para decir”. En apoyo a este argumento, Michael Taylor agregó que los ratings han demostrado ser superiores a los de la Convención Republicana día a día, lo cual es un signo positivo.

Finalmente, Taylor destacó que la convención no estaba destinada solo para la televisión, sino que buscaban comunicarse a través de distintas plataformas. Por esta razón, más de 200 creadores de contenido fueron invitados para asegurarse de que el mensaje llegara a los votantes en los medios y plataformas en las cuales consumen información.