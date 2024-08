El ministro de Obras Públicas justifica cierre de radio comunitaria de Aiquile

Según Montaño, la emisora en cuestión no pago el derecho de uso de frecuencia durante siete años

Boris Bueno Camacho / La Paz

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, desmintió al diputado del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS), Héctor Arce, quien en pasadas horas denunció que el gobierno mediante la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) procedió a cerrar la radio comunitaria de Aiquile solamente por haber bajado la señal de la radioemisora de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba, Kawsachun Coca (RKC).

Montaño aseguró que la clausura del medio de comunicación que es manejado por la alcaldía del municipio del Valle Alto de Cochabamba fue determinada por la entidad reguladora estatal porque desde hace siete años no cancela el derecho de uso de frecuencia que debe ser honrado de manera anual por todos los medios de comunicación del país ya sea estos, privados, estatales o, como en el caso de la radio Aiquile, comunitarios.

“Diputado Arce, por qué es mentiroso, la radio y televisión que manejaba la alcaldía de Aiquile no pagó durante 7 años, ¿por qué no dice la verdad? Siempre con mentiras usted y no presenta una sola hoja de prueba, aquí le muestro que se ha notificado, la ATT le notificó al alcalde de Aiquile con mucha anticipación para que puedan honrar sus deudas. ¿Y sabe qué? No le interesó a la alcaldía de Aiquile”, aseguró la autoridad gubernamental.

El artículo 40, parágrafo 8 de la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación (N° 164) faculta a la ATT revocar una licencia y terminar los contratos cuando un operador o proveedor incumpla el pago de derecho de uso de frecuencias por dos gestiones. En el artículo 41 de dicha norma esa institución reguladora declarará la revocatoria de la licencia mediante Resolución Administrativa debidamente fundamentada.

En ese sentido, Montaño informó que la conminatoria fue transmitida a ese gobierno municipal en reiteradas oportunidades de forma oficial cuya recepción formal está consignada en las copias de los documentos que se hizo llegar a las autoridades aiquileñas, afirmación contraria a la denuncia que fue hecha por Arce en un programa de la Radio Kawsachun Coca; cuyo conductor en ningún momento llamó al director de la ATT para la contraparte, afirmó.

“Su nariz ya debe ser de no se qué longitud, va mintiendo y mintiendo en un programa que, además de eso, el conductor ni siquiera le pregunta o le da la palabra a nuestro director de la ATT, o le pregunta el porqué del retiro del permiso para que continúe funcionando esta radio en Aiquile. ¡Siete años no pagó!”, enfatizó el ministro Montaño.