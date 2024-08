En recorridos por mercados de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba se evidencia que el precio subió entre Bs 1 y Bs 3.50.

El precio del kilo de pollo registra un incremento en mercados del eje troncal. Comerciantes consideran que la falta de diésel es uno de los problemas, ya que los camiones no logran transportar con normalidad el alimento hasta los centros de abasto.

En Santa Cruz, el precio del kilo de pollo subió a Bs 15.50, lo que la semana pasada costó hasta Bs 13 y Bs 13.50, en el mercado 4 de Noviembre. El kilo de presas, la pierna en Bs 18 y el pecho en Bs 20.

“Dicen que no está llegando por la falta de diésel”, dijo una de las comerciantes. Otra vendedora reveló que la semana tuvo un feriado y esperan ese sea el motivo por la baja de la venta, aunque señalan que ya hay una baja de comercialización desde hace varios días.

En la ciudad de La Paz el kilo de pollo está costando Bs 18. El precio hasta hace unos días estaba en Bs 15 y 16. Las comerciantes de un centro de abasto señaló que quizás es el clima de invierno que está afectando la producción.

Las vendedoras, al igual que en Santa Cruz, revelan que hay muy poco movimiento de personas para la compra del alimento.

En la calle Punata, en Cochabamba, donde venden pollo señalan que el kilo cuesta Bs 17 y 18, además hay un incremento el kilo de presas, tanto de pierna y pecho.

“La gente no quiere comprar. Está vacío. Los proveedores nos dicen que no hay diésel y no hay como mandar el pollo”, dijo otra comerciante.