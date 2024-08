El senador del MAS Félix Ajpi apoyará postergación de primarias porque no tienen sentido

El legislador del oficialismo cuestiona la forma en que está diseñado el proceso electoral interno de las organizaciones políticas y dice que es un gato insulso para el Estado

Boris Bueno Camacho / La Paz

El senador del Movimiento al Socialismo (MAS) Félix Ajpi anunció su respaldo a la Ley de postergación de las elecciones primarias, porque como está diseñada en la actualidad no tiene sentido porque los militantes solo pueden elegir a un único candidato que no tiene rival alguno, lo que no ayuda a la profundización de la democracia interna de las organizaciones políticas y significa un derroche insulso para las arcas del Estado.

Asimismo, calificó de extemporánea la aceptación de Evo Morales a ir a las elecciones primarias abiertas cuando hasta hace poco se negaba rotundamente a la posibilidad, aunque, esa propuesta del exmadatario también fue rechazada por el presidente Luis Arce y sus aliados, quienes aseguran que el actual jefe nacional del MAS no puede ir a otra elección ya que existe una sentencia constitucional que lo inhabilita para postular a un nuevo mandato.

“Entonces ahora hay un enredo, no sé de quién será el interés, de Evo Morales o de Luis Arce, pero para el pueblo boliviano es inútil esta gastadera de dinero; pero, si realmente fuera democrática la elección primaria sería interesante para los partidos políticos y más democrático para los candidatos; pero, por ahora voy a apoyar que se postergue por esta ocasión más y trabajar una ley muy responsable para las primarias”, señaló Ajpi.

El senador Félix Ajpi resonde a las consultas de los periodistas: foto: captura pantalla

En ese sentido, aseguró que la Cámara de Senadores no rehuirá el tratamiento del Proyecto de Ley 482/2023-2024, de Régimen Excepcional y Transitorio de Elecciones Primarias, enviado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE); sin embargo, la presidencia de esa instancia legislativa aún no convocó a la sesión para tratar dicha norma y pone en riesgo su aprobación que supondría que el ente deba convocar a los comicios internos el 17 de agosto, tal cual fue expresado por los vocales.

“Pero no por madrugar amanece más temprano, tenemos que proceder como manda nuestro Reglamento y al Constitución para tratar esta normativa y vamos a sacar una respuesta favorable o no, eso no puedo decir porque no soy el único que vota, solo puedo decir que mi voto es porque se suspenda la elección primaria”, confirmó Ajpi para posteriormente criticar al diputado Jerges Mercado por intimar a que se trate de una vez el citado proyecto de Ley porque, dijo, no tiene potestad ‘para conminar a nadie’.

Ajpi reclamó que el asambleísta se tome atribuciones que tiene debido a que solo es jefe de bancada de un partido y que la conminatoria solo puede ser hecha por el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), o los presidentes de las cámaras de acuerdo al caso; en ese sentido, expresó su confianza en que la Comisión de Constitución del Senado trabajará con celeridad el proyecto de Ley para que en la próxima sesión se aborde en el pleno camaral.

“Veremos qué ha aprobado y qué ha rechazado la Comisión de Constitución y en la plenaria nosotros debatiremos si es tardía o no, si hay un compromiso, eso nos dirá el presidente (Andrónico Rodríguez), porque él también ha estado en esa reunión de tratamiento sobre las primarias y las elecciones judiciales entre esos doce puntos que ha tratado. Cuánto será lo que ya hemos cumplido. Si hay una propuesta de elecciones abiertas eso tiene que ser bien tratado, no a saltos grandes y veremos en plenaria la que viene de diputados y esa otra propuesta que no la conozco”, enfatizó.

El Órgano Electoral está a la espera de la promulgación de la Ley de suspensión de las elecciones primarias a la brevedad, porque, caso contrario, debe convocar a esos comicios partidarios internos el 17 de agosto, en cumplimiento a la Ley 1096 de Organizaciones Políticas. Las primarias deberían celebrarse en diciembre, pero esa posibilidad depende de la sanción y promulgación de la ley que busca suspender ese proceso.