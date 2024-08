El tamaño de los penes aumenta un 24% en los últimos 30 años: ¿cuál es la media y a qué se debe este máximo histórico?

Incremento de más de 3 centímetros desde 1992.

La ciencia no puede mantenerse inmóvil y continúa buscando diferentes asuntos sobre los que investigar y sacar conclusiones para que la vida de los seres humanos siga siendo igual de fructífera. Michael Eisenberg, de la Universidad de Stanford, ha comandado el último estudio publicado en la revista The World Journal of Men’s Health. El protagonista absoluto del mismo: el pene.

Y es que gracias a este análisis se ha podido llegar a la conclusión de que el tamaño del pene ha aumentado a pasos agigantados en los últimos años. Concretamente, un 24% en apenas 30 años. Para llevar a cabo esta investigación se ha contado con la muestra de 55.000 hombres y se han recopilado los datos oportunos en más de 75 estudios. Eisenberg avisa de que esta situación es «preocupante».

De 12,19 cm a 15,34 cm: ¿a qué se debe este aumento del tamaño del pene?

Según estos investigadores, desde 1992 a 2021 ha pasado el tamaño mundial de los penes ha pasado de ser de 12,19 centímetros a 15,34 cm. La Asociación Española de Andrología detalla que el tamaño medio de los españoles es de 13,58 centímetros, mayor que el de la media mundial. Los científicos no están del todo tranquilos con los datos recabados, por las causas que pueden significar este aumento:

Algunos factores ambientales

Aumento de estilos de vida muy sedentarios

El uso de artículos de higiene que afectan a los sistemas hormonales

Una tendencia al alza que puede revertirse en los próximos años

Pero el responsable de esta investigación, Eisenberg, ha indicado que este aumento puede deberse a una tendencia que se puede revertir en los próximos años: «Igual que ahora ha aumentado, pensamos que en los próximos años podría haber una disminución de la longitud del pene, y también podría deberse al exposición ambiental».