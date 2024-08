El testimonio de la hermana de uno de los detenidos por la dictadura de Maduro: «No sabemos hasta dónde pueda llegar este régimen nefasto»

En conversación con Infobae, Mariela Estanga relató los eventos que llevaron a la aprensión y el estado actual de Jhonnathan Rodríguez, un pescador y barbero de 29 años de quien no se tiene información desde el martes por la noche





En Venezuela, la situación de los presos políticos sigue suscitando gran preocupación y el caso de Jhonnathan Rodríguez, un pescador y barbero de 29 años, es un ejemplo emblemático. Durante las manifestaciones contra el fraude electoral del chavismo, Rodríguez fue detenido por esbirros del régimen de Nicolás Maduro.

En una conversación con Infobae, su hermana Mariela Estanga relató los eventos que llevaron a su aprensión y el estado actual de su detención.

El lunes pasado, Rodríguez fue arrestado en Maracay y recién el martes por la noche su pareja tuvo una única oportunidad de hablar con él, aunque solo por dos minutos y en presencia del comisario de la comisaría en Piñón, estado Aragua.

“Mi hermano dijo que estaba bien y que no nos preocupáramos, que él es fuerte”, comentó Mariela.

Sin embargo, añadió que su cuñada notó un golpe en su ceja, aunque el policía afirmó que no estaba siendo maltratado y que “los tienen resguardados y privados de libertad”, Jhonnathan logró aseverar que los golpes se los dieron los guardias que lo apresaron.

“Estoy muy preocupada porque no sabemos hasta dónde puede llegar este régimen nefasto, si puedan retroceder, dejarlo tranquilo y liberarlo o más bien ensañarse aún más con él o con mi familia”, dijo la hermana del joven.

Mariela mencionó que el Equipo de Abogados de Foro Penal, organización venezolana que defiende los derechos humanos y a los detenidos durante protestas, no ha podido comunicarse con Jhonnathan ni asistir a ninguna audiencia.

La hermana del joven detenido, quien vive en Buenos Aires, Argentina, desde hace 5 años, afirmó que los abogados fueron informados de una posible intervención del tribunal de Caracas especializado en “terrorismo”, que podría realizarse a través de una plataforma digital, bien sea por vía Zoom u otro medio.

“Hasta el momento, nadie sabe nada con certeza y no hay ningún documento oficial que justifique su detención”, indicó.

El arresto de Jhonnathan Rodríguez ocurrió mientras él pasaba por la Plaza Bolívar de Maracay, mientras se llevaban a cabo manifestaciones de un grupo de ciudadanos que protestaban contra el fraude electoral perpetrado por Nicolás Maduro el pasado domingo 28 de julio.

Según uno de los jóvenes que estaba con él, Rodríguez se detuvo brevemente para buscar a alguien y en ese momento fue capturado por militares en motocicletas.

“Fue entonces cuando los militares pararon y lo agarraron”, explicó Mariela a Infobae. La incertidumbre y falta de información oficial sobre su paradero y estado preocupan profundamente a su familia.

Rodríguez, además de vivir en la costa del estado Aragua, es un conocido pescador y barbero en su comunidad. Su hermana expresó su profunda angustia por no poder estar presente: “Estoy devastada por no estar allí físicamente al lado de mi hermano”, dijo a Infobae, destacando también su miedo a represalias del régimen contra su familia debido a sus declaraciones públicas y su conocida postura antichavista.

“Yo de hecho me vine (a la Argentina) precisamente por esto y me duele mucho porque él es un joven que no conoció otro país que no sea ese, tiene 29 años y no conoce otra cosa, otro tipo de gobierno, no conoce la democracia y salió simplemente porque no estoy yo en el país y quería que yo regresara, quería que nos encontráramos nuevamente y le pasa esto y ahora está sufriendo las consecuencias de haber caído en manos de un dictador terrorista y fascista, porque ellos llaman terroristas a los que salieron a protestar y realmente son ellos los terroristas y fascistas”, expresó Mariela.

La situación legal de Rodríguez es incierta. Mariela explicó que, aunque pasaron más de 48 horas de su detención, aún no ha sido presentado en el Palacio de Justicia, lo que contraviene las leyes venezolanas, que estipulan la liberación en caso de exceder este tiempo sin proceso judicial.

“Lo que hicieron fue una audiencia exprés sin ningún tipo de defensa legal adecuada”, enfatizó. “Hablan de que al ser condenados pueden ir a Yare o al Helicoide”, dos de las cáceles más hostiles del régimen, que han sido incluso denunciadas como centro de torturas ante varios organismos internacionales por grupos defensores de derechos humanos.

“Sólo quiero su libertad para reencontrarnos. Este año estábamos arreglando para que él se viniera a vivir conmigo en Argentina. Mi hermano es como un hijo para mi, no es justo que le hagan esto, que usen a todos estos muchachos para meter miedo e inventarles cosas de terrorismo y todo lo que dice Maduro y sus secuaces, la mayoría de los detenidos son jóvenes, fotógrafos, estudiantes”, dijo Mariela.

El régimen venezolano ha intensificado la intimidación incluso hacia los testigos electorales.

“Tengo conocidos en Venezuela que están escondiéndose porque fueron testigos de mesa y temen ser detenidos”, señaló Mariela.

Esta represión no tiene precedentes y agrava la realidad social y política en el país. “El nivel de lo que está pasando en Venezuela es atroz y no tiene precedentes en toda nuestra historia”, concluyó.

Es importante visibilizar estos casos y brindar apoyo a las familias afectadas. “Que todos vean su cara para pedir que lo liberen… su nombre para que este gobierno no pueda desaparecerlo” subrayó Mariela sobre su hermano exigiendo su libertad y destacando el impacto emocional y social de estas detenciones arbitrarias.