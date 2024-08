El Tigre igualó con Always y perdió la chance de subir a la cima del torneo

Fuente: Unitel

The Strongest perdió una buena oportunidad de igualar la línea de Bolívar en el primer lugar de la tabla de posiciones. El conjunto aurinegro no pudo conseguir una victoria en su visita a Always Ready, empatando sin goles (0-0) en el estadio de Villa Ingenio.

El cuadro aurinegro no pudo recuperarse del empate en casa el fin de semana ante Aurora ni de la caída por goleada ante GV San José, en Oruro.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Mientras que Always Ready tampoco puede salir del mal momento que atraviesa en el campeonato, ya que los ‘millonarios’ quedaron eliminados de la Copa Sudamericana, cayeron ante ‘Vinto’ y, nuevamente, perdieron la chance de ganar en El Alto.

El Tigre se queda tercero con 15 puntos, a dos del líder Bolívar, mientras que Always se queda en el quinto puesto con 12 unidades.

En la próxima jornada, The Strongest será local ante Independiente, en el estadio Hernando Siles. Por su parte, Always visitará a San Antonio de Bulo Bulo, en Entre Ríos.