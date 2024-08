El uso de transgénicos y biotecnología está en debate, pero ¿qué son y para qué sirven?

El Gobierno y los productores cruceños acordaron hace una semana continuar con los estudios sobre la biotecnología, luego de registrarse bloqueos para que se aprueben nuevos eventos resistentes a la sequía.

El presidente Luis Arce y los representantes agropecuarios y agroindustriales aglutinados en la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), acordaron seguir con los estudios del uso de biotecnología, luego de las protestas de algunos productores para que se apruebe esta técnica para hacer frente a la sequía.

¿Pero qué es biotecnología, es igual o un sinónimo de transgénico?

Miguel Ángel Crespo, vocero de Probioma, explica que la biotecnología se hace desde hace más de cuatro mil años. Los asirios, sumerios hacían biotecnología de primera generación, fabricaban quesos, vinos. Luego llegó a la producción de yogurt y charque.

Con el avance de ciencia, la biotecnología se amplió se empezó a producir penicilina y vacunas.

Según el experto, dentro de la biotecnología está la ingeniería genética que estudia la composición y estructura de los genes, y una parte de esta ingeniería son los transgénicos.

“Los que promueven el uso de transgénicos no quieren decir transgénicos, sino se escudan ahora en la biotecnología. El mejoramiento genético de una semilla es biotecnología», afirma.

¿Hay diferencias?

Según Crespo la semilla transgénica es parte de la biotecnología. Desde colegio se enseña que hay un reino animal, vegetal, mineral y que no se pueden cruzar. Pero con el avance de la ingeniería genética se llega al transporte de genes de un reino a otros, del animal al vegetal.

“Es una forma de biotecnología que ha quedado obsoleta, hay 196 países en el mundo, pero solo 26 cultivan con semillas transgénicas, el resto no lo hace, porque no resolvió sus problemas. Rusia y Ucrania, que con la guerra han hecho tambalear los precios de alimentos, no siembran con transgénicos y tienen la mayor productividad.

¿Qué hacer?

Según Crespo, para mejorar rendimientos de producción de alimentos, se necesitan cuatro aspectos básicos:

a) Una buena semilla.

b) Suelo apto que esté en función a un manejo y plan de suelos.

c) Manejo de cultivos.

d) Clima.

Bolivia debe trabajar en la capacitación de especialistas en fito-mejoramientos que desarrollen nuevas variedades de semilla para diferentes climas, ese debería ser el trabajo de entidades como INIAF.

Crespo aclaró que muchos productores impulsan bloqueos para que se apruebe un nuevo evento en la soya que es el HB4, el cual no es resistente a la sequía, sino al glifosato de amonio, porque todas las semillas transgénicas vienen asociadas a la herbicidas e insecticidas. Pero los insectos y malezas van generando resistencia y se necesitan agroquímicos cada vez más fuertes.

¿Qué riesgos trae aprobar nuevos eventos?

Para Crespo el principal riesgo es que el país profundizará su dependencia de los agroquímicos y la producción se concentrará en determinados alimentos. Antes, la canasta alimentaria era de 47 productos, ahora tiene 17.

Desde 2006 aumentó el uso de agroquímicos en un 450% y, de acuerdo con el especialista, los rendimientos no han mejorado. Antes la productividad era de 3 toneladas por hectárea y ahora está en 2 o 1,9 toneladas por hectárea.

¿Qué dice el Ibce?

Según el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez el uso de la biotecnología en el agro puede ser de gran beneficio para la humanidad, por el menor consumo de agua y diésel utilizados para rociar productos que combaten las plagas y hierbas resistentes a los plaguicidas y herbicidas.

En un artículo reciente, explicó que por las sequías, inundaciones, erosión eólica e hídrica, también cambian los patrones de producción, aumentan las plagas, aparecen nuevas enfermedades, bajan las cosechas y suben los precios de los alimentos.

Cuando no hay alimentos suficientes y estos se encarecen, se produce una crisis alimentaria. “¿Cómo se soluciona? Aumentando la oferta a precios razonables y mejorando la capacidad de acceso a los alimentos. Pero, su mayor producción enfrenta limitantes, como la escasez de agua dulce, la disponibilidad y calidad de la tierra, y el cambio climático que, con las plagas, medran los cultivos”, precisó.

¿Qué tipos de semillas transgénicas hay?

