EMAPA de Cobija- Pando vendió la arroba de arroz hasta en Bs 60 sin factura

La empresa estatal requiere de al menos 8.000 bolsas, cada mes, para abastecer en este departamento.

La Empresa Nacional de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), de la regional de Cobija del departamento de Pando, incrementó el precio de la arroba de arroz a 60 bolivianos, en dos días, y además se vendió el producto sin factura.

EMAPA vendió este sábado y lunes, la arroba de arroz a 60 bolivianos, y ahora bajó a 50, 50. Autoridades de la empresa estatal de la regional de Cobija, afirmaron que no se devolverá ese excedente que se cobró en esos dos días, salvo que haya una instrucción de la nacional.

“No hay una orden, en la computadora, hay un sistema, el precio te envían por esa vía y te aparece el precio automáticamente, yo no puedo bajar el precio, y tampoco pagar de mi sueldo. Si recibimos mañana una orden, yo sólo acato la orden, como funcionario público, no se va devolver, si no hay una orden a nivel nacional”, dijo el gerente regional de EMAPA, Fernando Chávez, en un reporte a radio Fides.

Según el informe, ahora el precio ha bajado, y se está emitiendo la factura correspondiente. Cuando se vendió a 60 bolivianos, no se dio la factura en esta ciudad.

EMAPA, requiere en Pando cerca de 8.000 bolsas, cada mes, señaló la autoridad y dijo que está garantizado el abastecimiento hasta el mes de noviembre.

