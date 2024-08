Empadronadora se desmayó del cansancio en Tarija tras trabajar hasta la madrugada

Fuente: Unitel

Tras amanecer trabajando en el empadronamiento masivo rumbo a las elecciones judiciales, una funcionaria en Tarija no pudo más y se desmayó la mañana de este viernes, en la última jornada de la actividad de registro al padrón biométrico.

La directora del Sereci en Tarija, Jhasmine López, indicó que el hecho ocurrió en el barrio La Tablita, donde las personas exigían a gritos que se los atienda y que reclamaban contra la funcionaria desmayada.

“Cuando llegué, me dijeron (las personas) ‘Ella no sabe empadronar’, ‘No nos quiere atender’. Entro, consulto lo qué ha pasado y me dice la coordinadora: ‘Doctora, hemos trabajado hasta las 5:00 am, hemos llegado a nuestras casas casi seis de la mañana. Hemos descansado dos horas y hemos vuelto a trabajar. La operaría de la que están reclamando se ha descompensado, no se sentía bien’”, relató López a Play Noticias.

La encarga señaló que se buscó un reemplazo para que la funcionaria afectada pueda retornar a su casa a descansar para que luego regrese a continuar con los registros. Agregó que se implementó otro equipo en el punto de empadronamiento para atender a las personas.

López pidió consideración con los operarios que hacen los registros. “Están sin dormir, la gente no les deja ni levantarse a tomar agua”, señaló.

Este viernes se cumple el último día de empadronamiento masivo rumbo a las elecciones judiciales, que se realizarán el 1 de diciembre de este año. Por lo que desde hace días, cientos de personas llegaron hasta los puntos de empadronamiento, donde esperan por horas y el algunos casos los ciudadanos pasaron la noche en vía pública a la espera de ser atendidos.

Las autoridades electorales, hasta el mediodía de esta jornada, aseguraron que no se ampliarán los días de empadronamiento debido a que se deben cerrar 90 días antes de los comicios.

En tanto, el lunes se retoma el empadronamiento regular, pero que ya no será efectivo para elegir a las autoridades judiciales sino para la siguiente actividad electoral, las elecciones generales de 2025.

Bolivia es el único país en el mundo donde las máximos jueces son elegidos por voto popular, por lo que despierta el interés internacional.