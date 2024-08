En 2024 se secuestró 22 tn de coca del Perú; El Alto es punto de ingreso y acopio

Casi la totalidad, de los más de dos mil sacos de la hoja que fueron decomisados, llevaban el sello de Enaco, la Empresa Nacional de Coca del vecino país. Digcoin refuerza los controles para evitar su ingreso.

Para quien conoce la hoja de coca, la diferencia entre la producida en Bolivia y la que entra ilegalmente, desde el Perú, es clara. La de contrabando, afirman, tiene una coloración amarillenta a marrón, es más larga, gruesa y está mezclada con tallos y “otras basuritas”. En síntesis, no es apta para el consumo. Pese a ello su ingreso ilegal no se detiene, lo que hace presumir que su único fin es el narcotráfico.

En lo que va del año, al menos 22 toneladas de coca peruana fueron secuestradas en territorio boliviano, de acuerdo con los reportes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, y la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (Digcoin). En tres de cuatro operativos se identificó que El Alto fue el centro de acopio y distribución.

“La coca peruana no es apta para el consumo y eso lo saben todos. La hoja es gruesa, no tiene el tratamiento que se le da a la coca producida acá (en Bolivia). Esta coca ilegal, de dudosa procedencia, no tiene otro fin que el narcotráfico. Estamos intensificando los controles y ya se han decomisado más de mil bultos (de entre 24 y 25 libras)”, afirmó ante los medios de comunicación el viceministro de Coca y Desarrollo Integral (VCDI), Ernesto Mamani.