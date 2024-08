Evistas piden disculpas por elegir presidente a Arce: fue el cajero y no generó políticas económicas

El jefe de Estado responsabilizó a Evo Morales por aplicar una “equivocada” política de hidrocarburos, a causa de esas malas políticas actualmente el país atraviesa de escasez de diésel y dólares.

Legisladores de la facción “evista” del Movimiento al Socialismo (MAS) pidieron disculpas a la población por apoyar la candidatura del “señor” Luis Arce en las elecciones de 2025, redujeron su rol de ministro de Economía y Finanzas a “cajero de Evo Morales” y lo acusaron que no generó políticas económicas a favor del país.

El senador Leonardo Loza lamentó que el gobierno de Arce que en 2020 tuvo el apoyo de Evo Morales y del MAS, ahora haga quedar en vergüenza al país por su incapacidad de resolver los problemas económicos como la falta de dólares y la escasez de combustible.

“Increíble esa hipocresía, en lugar de resolver nuestros problemas lamentablemente buscan culpables (…) (Arce) era el cajero de Evo Morales, era su administrador; claro, no generaba ninguna política económica, no tenía idea de la nueva economía en nuestro país, pero sí era un cajero y (él) sabe. A no ser que le está fallando la memoria, casi los 14 años ha sido ministro”, declaró Loza a la ANF.

La jornada pasada, el jefe de Estado culpó directamente al expresidente Morales por aplicar una política de hidrocarburos “equivocada”, ya que gracias a esa errática política hoy el país enfrenta la falta de combustible y la escasez de divisas.

Arce, que estuvo al frente de la política económica de Bolivia durante 13 años, acusó al gobierno de Morales de no cuidar la nacionalización, cuya consecuencia es la falta de carburantes y el extraordinario incremento de las importaciones, el 86% de diésel y gasolina el 14%. “La equivocada política de hidrocarburos se ha hecho cuando el Evo estaba de presidente. Así nomás hay que decirlo con claridad: él se equivocó”, arremetió Arce.

El expresidente Morales cuestionó a su exministro de Economía y actual jefe de Estado por buscar a culpables en el pasado, cuando esa situación solamente demuestra la “incapacidad” para gobernar y solucionar las situaciones negativas de la economía del país.

“Luis Arce debe ser el único presidente que sigue culpando al pasado por su incapacidad. Está a punto de cumplir 4 años de su gestión y no asume su responsabilidad (…). Tiene que dejar de lavarse las manos y resolver la crisis económica”, afirmó Morales mediante su cuenta en X.

El senador evista del MAS Roberto Padilla subrayó que los ataques y la búsqueda de culpables significa la desesperada actitud por falta de soluciones a los problemas, esa sería el caso de Luis Arce. Le recordó que fue ministro de Economía los casi 14 años; es decir, que también es culpable de la situación.

El senador recordó que en reiteradas ocasiones le sugirieron hacer un cambio de ministros, pero no los escuchó.

En reiteradas oportunidades, en el MAS señalaron al “dedazo” de Evo” como el responsable de elegir a Luis Arce como candidato para la presidencia en 2020, allá en la Argentina. Además, sostuvieron que los favoritos de las organizaciones sociales eran David Choquehuanca o Andrónico Rodríguez.

