Evo arremete nuevamente contra Arce e insiste con sus ofertas electorales

Por Diego Gonzales Montecinos

Fuente: Visión 360

El expresidente Evo Morales visitó este sábado distintas poblaciones del departamento de Santa Cruz, donde participó de ampliados y reuniones del Movimiento Al socialismo (MAS) en las que anunció que está habilitado para ser candidato en 2025 e insistió en lanzar ofertas electorales, esta vez la implementación de la biotecnología para competir con otros países en la exportación de productos agropecuarios.

Además de lanzar algunas propuestas de su plan de gobierno “para salvar la patria”, lanzó nuevamente dardos contra su exministro de Economía y ahora presidente Luis Arce Catacora.

“Hermanas y hermanos, nos quitan la educación, nos quitan la salud, esas son las diferencias que tenemos con este gobierno, sin trabajo, por Dios, sin trabajo, nos quitan el trabajo. Hermanas y hermanos, quiero preguntar, ya son cuatro años del gobierno de Lucho Arce, ¿cómo este colegio han empezado a construir en San Julián? Nada. ¿Cuántos mercados han empezado a construir en San Julián? ¿Por lo menos han aumentado fondos para la renta de dignidad? Nada, son cuatro años, ya faltan solamente dos meses más de cuatro años, y nada”, dijo Morales en ampliado del MAS en San Julián.

Mientras que en la población de Los Tajibos, también en Santa Cruz, criticó el manejo del litio y aseguró que fue un fracaso la planificación de la extracción directa del mismo. “Después de fracasar con la extracción directa de litio, dicen, ‘no, estaba mal’. No se puede entender, estoy informando, revisan ustedes, está en la prensa además de eso el hermano Andrónico ha ido a verificar, una pena, denunció que todo está paralizado”, dijo.

Referéndum

Morales también se refirió a la declaración de “improcedente” de la solicitud de constitucionalidad de tres preguntas planteadas por el presidente Luis Arce para un referéndum y aseguró que esto es una victoria para él.

“Después de escuchar que ahora no hay referendo, esta batalla por la candidatura ya la tenemos ganada. La tarea es cómo hacer nuestro programa para ganar las elecciones”, aseguró.

Dijo que las preguntas estaban dirigidas a su inhabilitación como candidato. “Esa propuesta, esa pregunta que hacen sobre la elección continua, discontinua, si gana el no, no soy candidato. Si gana el sí, tampoco soy candidato. Es mucha burla, demasiado. Si gana el sí, dice que la asamblea tiene que modificar parcialmente la constitución, con dos tercios. Una vez modificada, recién Evo puede ser candidato en 2030, no en 2025. Es tramposo”.

Y aseguró que si se lleva a un referéndum la pregunta directa de que si debe o no ser candidato está seguro que gana «por goleada”.

Promesas electorales

En ambos encuentros que tuvo con sus partidarios Morales aseguró que se encuentra habilitado para ser candidato para las elecciones del próximo año y habló de su posible programa de gobierno.

“¿Se van acordando? El programa de gobierno, en 2005, se basaba en tres propuestas, para repasar la historia, en lo político, la refundación, en lo económico, la nacionalización y en lo social, la redistribución de la riqueza. Hemos cumplido. Ahora, ¿qué va a ser en lo político? ¿Qué va a ser en lo económico? Casi todo está nacionalizado. ¿Qué va a ser en la parte social? Es lo que hay que debatir”, dijo Morales.

Entre las propuestas que realizó este sábado, aseguró que implementará la biotecnología para competir con otros países en la exportación de productos agropecuarios. También aseguró que si llega al gobierno se liberará la exportación y se terminará la integración caminera para ayudar a la transportación de productos.

“Quiero ser muy sincero, no solamente por campaña, yo aprendí a manejar datos. Si ganamos las elecciones, lo primero que vamos a mejorar es la renta de dignidad para nuestros abuelitos y abuelitas. Si no fuera renta de dignidad, ¿cómo sería la extrema pobreza? Grave sería la extrema pobreza, especialmente en el Altiplano Boliviano”, afirmó.

No es la primera vez que Morales habla de promesas electorales, en diciembre del año pasado, en un Congreso Ordinario de la Federación de Comunidades Interculturales de Mujeres de Chimoré, prometió carros basureros y bomberos para las comunidades.

“Estaba pensando, compañeros, si ganaríamos las elecciones cómo dotar carros bomberos por municipio y bombear agua (…) Diríamos, a ver, por cinco municipios (en el Trópico de Cochabamba) 10 carros bomberos, se comunican si en Chimoré hay incendio, obligatoriamente vienen los 10 bomberos y rápido apagan”, dijo en esa ocasión.

Días antes en otra reunión del MAS, también propuso dar doble aguinaldo a los jubilados, “Un poquito yo aprendí cómo hacer números, de dónde sacar plata y para qué sacar plata. De verdad, no estoy hablando en vano, cuando Evo promete, cuando Evo habla, cumple. Si ganamos la Presidencia nuevamente, vamos a garantizar por lo menos segundo aguinaldo para nuestras viejitas y viejitos”.

