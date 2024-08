Evo Morales afirma que le convencieron de que ganará en primera vuelta en las elecciones de 2025

El exmandatario está en una campaña para lograr la habilitación de su candidatura a la presidencia de Bolivia pese a los candados judiciales que bloquean su postulación a una nueva reelección.

Juan Carlos Véliz / La Paz

El expresidente Evo Morales (2006-2019)afirmó ayer que le convencieron de que ganará en primera vuelta las elecciones generales de 2025 como candidato presidencial del MAS.

«Muchas gracias por este gran apoyo, por esta fuerza que me dan, ya me han convencido yo también me he creído como candidato a Presidente (…), nuestro proceso es imparable, nadie va a parar, vamos a ganar las elecciones en primera (vuelta)», afirmó ayer el líder de la fracción conservadora del MAS en un acto de proclamación celebrado en el municipio de Caranavi, La Paz.

El exmandatario está en una campaña anticipada para lograr la habilitación de su candidatura a la presidencia de Bolivia pese a los candados judiciales que bloquean su postulación como un fallo del Tribunal Constitucional que ratifica que existe una sola reelección.

Además está la opinión consultiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA que señala que la reelección presidencial no es un derecho humano como se argumentó en 2017 para lograr la habilitación de Morales a una tercera reelección consecutiva.

No obstante, su entorno y el equipo jurídica impugnan dichos argumentos, y están en una campaña para consolidar la postulación de Morales mediante el apoyo popular.

«Me voy contento y recargado de toda la energía de Caranavi! Agradezco profundamente a quienes con convicción, conciencia social y espíritu revolucionario participaron de la linda y multitudinaria concentración-proclamación organizada por nuestras hermanas y hermanos de este combativo pueblo», publicó el expresidente ayer después del evento realizado en Caranavi.