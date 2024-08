Exministra Lizárraga afirma que Murillo era capaz de “plantar” pruebas en contra de personas que le “estorbaban”

La exministra de Comunicación Roxana Lizárraga afirmó que Arturo Murillo, exministro de Gobierno, en la gestión de Jeanine Áñez, era capaz de “plantar” pruebas en contra de personas que le “estorbaban”, para conseguir sus fines.

Exministros, Roxana Lizárraga y Arturo Murillo. Foto: Fiscalía

Fuente: ANF

Comentó que cuando ella ejercía su cargo, mostró los ambientes de la Casa del Pueblo, donde trabajó, el expresidente Evo Morales; y que en esa ocasión Murillo le reclamó el porqué había mostrado los ambientes, sin antes no haber “implantado” pruebas.

“Cuando yo enseñe estos ambientes, Arturo Murillo me llamó por teléfono y me dijo por qué había mostrado esos ambientes, sin antes plantarle cocaína a Evo Morales. Se tenía que aprovechar esas circunstancias para plantar cocaína, me dijo. Me quede fría, la gente canalla es la que implanta pruebas, crea falsedades”, develó en entrevista en el programa “Encontrados”, junto al exministro de la presidencia, Jerjes Justiniano.

Lizárraga, señaló que antes de estos hechos, consideraba a Arturo Murillo, un senador de oposición, por las declaraciones que vertía, creyó que estaban antes sus “principios”, en la recuperación del país.

“Luego, cuando ya formamos parte del gobierno de transición, tuvo unas actitudes que develaban una personalidad criminosa. Estaba desesperado de tomar el control, absolutamente, de todas las instituciones. Evidentemente, personas como Jerjes, mi persona y otros ministros que trataban de no involucrarse tanto en los temas políticos, estorbaban para los fines de Arturo”, manifestó.

Asimismo, dijo que Murillo le «plantó» pruebas a Justiniano. “Arturo Murillo es capaz de plantar pruebas, no sólo lo digo porque Jerjes está presente, yo tengo la certeza, conozco bien como han tramado todo un desprestigio que se ha montado en torno de Jerjes, por el caso la ‘Manada’”, subrayó.

Según la exministra, “todo esto” devela como son los actores “políticos” en el país.

Por otra parte, insistió como cuando era ministra que los ambientes que hizo construir Morales, en el piso 23 y 24 de la Casa del Pueblo, eran de “lujo”. Sostuvo que a estos pisos solo ingresaban dirigentes del Trópico de Cochabamba, algunos ministros, es decir era exclusivo para personas de confianza del entonces mandatario.

/ERA/