Exministra Lizárraga denuncia que trataron de convencerla para que se declare culpable por el caso «golpe de Estado»

La periodista que se encuentra refugiada en EEUU afirma que fue la única que procesó al expresidente Evo Morales por el fraude electoral de 2019 y que Arturo Murillo negoció la información de dos teléfonos vinculados a la alteración de resultados de ese proceso electoral.

eju.tv / Video: Red Uno

Juan Carlos Véliz / La Paz

La exministra de Comunicación en el gobierno de Jeanine Añez, Roxana Lizárraga, denunció que funcionarios del actual Gobierno intentaron convencerla de que se declare culpable por el presunto «golpe de Estado» en contra de Evo Morales en 2019.

«Son personas de alto nivel que han tomado contacto y han explicado todo este tema, ellos simplemente querían que haga una declaración virtual declarándome culpable por el caso ‘golpe de Estado’, algo que no voy a hacer. Yo no tengo precio», afirmó anoche en una entrevista con el programa «Que no me pierda» de la red Uno.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La exfuncionaria gubernamental actualmente refugiada en Estados Unidos identificó a «una persona importante» del gobierno de Luis Arce como el negociador.

La periodista como otros excolaboradores de la expresidenta Añez fueron procesados por el presunto «golpe de Estado» perpetrado contra el entonces presidente Evo Morales, quien el 10 de noviembre de 2019 renunció a cercado por movilizaciones ciudadanas y desbande de los sectores que le fueron leales como la Central Obrera Boliviana y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de entonces.

La exmandatario está detenida en la cárcel de Miraflores en La Paz y fue sentenciada en un juicio ordinario sin respetar su fuero de exmandataria que reconoce la Constitución.

Lizárraga denunció también que es víctima de persecución judicial porque fue la única funcionaria del gobierno de Añez que denunció al expresidente Morales por el fraude electoral en las elecciones de octubre de 2019, que fueron anuladas.

«Fui la única ministra que procesó a Evo Morales por el fraude monumental perpetrado en 2019», aseguró.

También puede leer: Jeanine Añez defiende a su exministra Roca: “Es inocente y se está muriendo, déjenla en paz»

La exfuncionaria relató que tuvo acceso a pruebas para incriminar a Morales por las irregularidades en la alteración de datos en el cómputo de votos y relató el caso de dos teléfonos móviles que fueron entregados al entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ahora detenido el Estados Unidos.

«Conseguí todas las pruebas, entregué dos teléfonos celulares al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, por orden de la Presidenta porque yo le doy parte primero a la presidenta Añez que habíamos encontrado dos teléfonos que implicaban a dos altos funcionarios del gobierno de Evo Morales y que con eso se podía adjuntar para el proceso de fraude electoral (…), creo que Arturo Murillo ha podido negociar la información», denunció.