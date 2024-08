Expresidente de Anapo: «La crisis es responsabilidad del Gobierno»

Fuente: Red Uno

Para Demetrio Pérez, expresidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), la crisis económica que afecta al país, por falta de dólares y de combustible, es responsabilidad del gobierno, ya que aseguran que hace 17 años pidieron biotecnología.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Es netamente responsabilidad del gobierno nacional. Nosotros hace ya más de 17 años habíamos agendado con el gobierno el tema de la biotecnología, la liberación plena y otros temas que hasta ahora no se han cumplido», afirmó Pérez, en entrevista con Que No Me Pierda.

Comentó que las demandas que sí fueron atendidas eran puntuales y sin gran impacto.

«Nos han ido pastoreando, como decimos los productores. Si bien se han tomado algunos temas, han sido muy puntuales que no han tenido impacto social ni económico en el país», agregó.

Aseguró que si se hubiera atendido sus demandas, la situación actual sería diferente.

«Lo que estamos viviendo ahora es una realidad distinta de lo que probablemente el gobierno pensaba. A principios del año, ya habíamos dicho que el pueblo va a sufrir porque el sector productivo cada vez iba dejando de producir y además no estaban las condiciones; no había diésel, colas permanentes, los productos iban encareciendo cada vez más», explicó.

También apuntó al hecho de que ya no pueden tener créditos.

«Hoy, los productores no tenemos ni siquiera un crédito para continuar sembrando y produciendo alimentos, ya se han cortado todos. Probablemente el gobierno no sepa y el presidente no lo entiende, no ha habido voluntad política hasta ahora», complementó.