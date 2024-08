Exvocero de Pável Dúrov: Es un misterio por qué hizo caso omiso a su seguridad y aterrizó en París

Asimismo, Gueorgui Lobushkin afirmó que no tiene sentido tratar de entender los motivos de las autoridades francesas, porque no son quienes desempeñan un papel clave en esta situación.

Detrás de la detención de Pável Dúrov, empresario de origen ruso y jefe de Telegram, no están las autoridades francesas, sino las estadounidenses, opinó el domingo pasado su exportavoz, Gueorgui Lobushkin, en una entrevista concedida a RT.

Comentando el arresto de Dúrov, Lobushkin señaló que, como Telegram cumple con las leyes de todos los países donde está presente, así como tomó en cuenta todos los requisitos de la legislación sancionadora, se podría pensar que aquellos que están detrás de la orden de la detención del jefe de Telegram no son las autoridades de Francia, ni las de la Unión Europea.

«Creo que el ataque no proviene de la UE, ni de Francia, sino de EE.UU. que llevan siguiendo a Pável Dúrov durante mucho tiempo. Y Dúrov siempre ha hablado de eso», sostuvo Lobushkin. «Así, en la entrevista con Tucker Carlson, dijo que él y sus empleados estaban bajo presión o al menos había una especie de vigilancia por parte del FBI«. En consecuencia, destaca el exportavoz de Dúrov, no tiene sentido discutir e intentar comprender las intenciones de las autoridades francesas que realizaron el arresto, puesto que «no desempeñan papel alguno«, indicó.

Por otro lado, según Lobushkin, es un «gran misterio» por qué Dúrov hizo caso omiso a su seguridad y decidió aterrizar en París, lo que sugiere que no habría sabido lo que lo esperaría en el país europeo, ni que se estaba preparando su arresto. «Si creemos a los medios franceses, la orden de arresto se emitió cinco minutos antes de que aterrizara su avión. O lo sabía, pero no pensaba que fuera algo grave», recalcó el exportavoz.

En cuanto al futuro del servicio de mensajería, Lobushkin subrayó que es bastante prometedor y «este arresto significa solamente lo mejor para la reputación de Telegram», ya que el número de las descargas de la aplicación «se disparó» y, por consiguiente, de acuerdo con algunos datos, es la aplicación número uno del mundo.