Fabriles piden arreglar el cese de los trabajadores de dos empresas desde 2022 o tomarán la planta Senkata

Boris Bueno Camacho / La Paz

La Federación Departamental de trabajadores Fabriles de La Paz, mediante su secretario ejecutivo Américo Flores, exigió este lunes a las diferentes instancias gubernamentales los convoque a una reunión para tratar el problema de trabajadores de Incerpaz y Cerámicas Victoria, que están cesantes desde hace más de dos años y hasta ahora no encuentran una solución a ese problema laboral que afecta a los obreros y sus familias.

Flores denunció que 350 trabajadores fabriles fueron desvinculados de esas empresas privadas; en ese sentido, espera que la dirigencia sea convocada a una reunión para tratar el incumplimiento por parte de los empleadores y la desatención del actual gobierno para encontrar una solución a este problema social; caso contrario, advierte con la toma de la planta Senkata, en el Alto, así como otras instalaciones de la estatal petrolera.

“De no haber respuestas para el sector fabril, mañana radicalizaremos las medidas convocando a nuestros afiliados y no afiliados a la federación, para tomar la planta de Senkata, para tomar la planta de Entre Ríos y para tomar los edificios de El Prado y de la avenida Camacho (en La Paz), queremos ser escuchados y llamamos al nuevo ministro de Hidrocarburos nos llame inmediatamente a una reunión y podamos subsanar algo que está haciendo daño a los trabajadores de cerámica Victoria e Incerpaz”.

Fabriles cortaron el paso en el carril de subida de El Prado en La Paz. Foto: captura pantalla

La Ley de Creación de Empresas Sociales (1055) instituye que en el caso de deudas con empresas públicas o privadas que prestan servicios básicos, estas podrán reprogramar las deudas para fomentar la reactivación económica productiva; además, indica que el sistema financiero podrá disponer la concesión de créditos preferentes, los que tendrán como única finalidad la reactivación productiva de la empresa. Según Flores, YPFB mantiene una deuda con las empresas cuestionadas cuyo pago servirá para cumplir obligaciones laborales

Los trabajadores fabriles tomaron las calles del centro de La Paz con una marcha de protesta para reivindicar los derechos del sector que, aseguran, son vulnerados por los empresarios privados y no son protegidos por las autoridades gubernamentales que permiten una serie de atropellos que cometen los empleadores contra sus afiliados, por ello, se vieron en la necesidad de movilizarse porque sus derechos son vulnerados y no reciben respuesta positiva del gobierno.

“Hace dos años, nuestros compañeros de Incerpaz han sido vulnerados en sus derechos por parte de la familia Paz Rojas, no tienen servicios de salud, no les cancelaron sus sueldos y salarios, el sindicato siempre tuvo la voluntad de dialogar, pero hasta el día de hoy no hay nada. Y Yacimientos nos pide como requisito que para que se habilite el ducto de gas se haga la posesión de un interventor, la jueza ha posesionado, pero en tres meses no hay respuestas, lo único que nos queda es salir a las calles”, señaló.

La Ley 1055 establece el marco jurídico para la constitución de empresas sociales, son susceptibles de entrar en esta figura, las que se encuentren en proceso de concurso preventivo, quiebra o liquidación; o sea cerrada o abandonada de forma injustificada. Cuando los trabajadores decidan constituir una empresa social, deberán expresar su decisión de forma mayoritaria ante la autoridad competente que dé fe de esta.