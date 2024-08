Fegasacruz alerta que falta de diésel limita traslado de forraje y agua para el ganado

Reportes de medios nacionales dan cuenta de que en las ciudades del eje central del país no desaparecieron las filas de vehículos, especialmente de alto tonelaje, que requieren grandes cantidades de combustible para el desplazamiento.

eju.tv / Video: Canal Rural Bolivia

Juan Carlos Véliz / La Paz

La Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) alertó que la falta de diésel limita el traslado de forraje y agua para el ganado lo que a su vez expone incluso a la muerte de los animales.

«Si no abasteces de agua a los animales o alimentos hoy, mañana o pasado ya tienes la muerte o baja de los animales, no es que nos podemos dar el lujo de parar y decir en cuatro días atiendo la emergencia. El problema es bastante complejo para nuestro sector», declaró el viernes el presidente de Fegasacruz, Walter Ruiz, según Canal Rural Bolivia.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El país afronta hace tres semanas una escasez de diésel debido a factores climatológicos que impidieron la importación del combustible desde Arica (Chile) por desde Paraguay; no obstante, autoridades de Gobierno lograron el descargue desde la pasada semana y están realizando esfuerzos para abastecer a todas las estaciones.

No obstante, según reportes de medios nacionales, no desaparecieron las filas especialmente de alto tonelaje que requieren grandes cantidades de diésel para el desplazamiento.

También puede leer: Buscan reducir filas en surtidores con el despacho de 2 millones de litros de diésel

El sector ganadero no es la excepción, las granjas requieren atención inmediata porque requieren trasladar forraje desde los silos y no existe diésel para los camiones. «Si no hay un camión que les traslade el rollo sencillamente esos animales pierden peso sino se dan de baja, mueren», urgió.

El directivo consideró que el problema de la escasez del combustible «no se soluciona con una cisterna en la provincia» que apenas dura una media mañana debido a la alta demanda de diésel.