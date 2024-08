Gobernador Quispe afirma que La Paz no se beneficia de créditos

Sobre la decisión de Cámara de Diputados que rechazó la aprobación de créditos, el gobernador Santos Quispe afirmó que el departamento de La Paz no se beneficia de los recursos para ejecutar proyectos, porque existe candados que le impiden acceder a préstamos.

Santa Cruz.- “Yo no me beneficio de los créditos, la mayor parte se benefician los municipios y el gobierno central porque sacan créditos. Como gobernación no tenemos accesos a créditos, está cerrado como un candado. Esa economía no irá a los bolsillos del gobierno, irá a los municipios que tienen proyectos”, manifestó el gobernado a su ingreso a la reunión del Consejo de Autonomías.

La madrugada de hoy la Cámara de Diputados rechazó la aprobación del proyecto de ley de crédito de más de $us 118 millones destinado a beneficiar a más de 165.000 habitantes con diferentes obras en contra del riesgo climático en los municipios del Chapare (Cochabamba), de La Paz y de Monteagudo (Chuquisaca).

En criterio del gobernador, la Cámara de Diputados está perjudicando no solo al gobierno sino a todos los municipios del departamento de Bolivia, por lo que pidió a los legisladores recapaciten.

Asimismo, adelantó que en la reunión planteará que en el marco del Pacto Fiscal las gobernaciones accedan a más recursos. “Estamos preocupados, porque hay más demanda, todos quieren proyectos, en las provincias, en la ciudad de El Alto , ciudad de La Paz nos estamos quedando sin proyectos, este año fuimos afectados, no redujeron 20 millones a las provincias”, dijo.