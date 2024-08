Gobierno defiende acuerdos con sectores, pero expertos cuestionan que no se aborde temas de fondo de la crisis

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El encuentro entre el gobierno y los empresarios. Foto: Presidencia del Estado

eju.tv

Boris Bueno Camacho

Denuncian que agoreros del desastre buscan que al país le vaya mal; acuerdo público – privado, sin tocar déficit fiscal, el origen de la crisis; y, denuncian que Presidencia del Senado demoró trámite de entrega de ley que suspende las primarias. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– Denuncian que agoreros del desastre buscan que al país le vaya mal

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, denunció que hay “agoreros del desastre” que pretenden que los esfuerzos de diálogo nacional se trunquen y que al país le vaya mal con el fin de generar inestabilidad política y social. “¨Parecería que quisieran que le vaya mal a nuestro país, que quisiera que estos diálogos fracasen para generar escenarios de inestabilidad, escenarios de zozobra y de incertidumbre en nuestro país con un cálculo político electoral”, alertó. No obstante, afirmó que “más allá de algunas voces disonantes”, la evaluación “es altamente positiva”, tanto del Gabinete Social del 13 de agosto, del Diálogo Nacional por la Economía y la Producción del 14 y 16 de agosto y del Gabinete Agropecuario del 17 de agosto.

– Acuerdo público – privado, sin tocar déficit fiscal, el origen de la crisis

El acuerdo Gobierno – empresarios, sin tocar el déficit fiscal, es incompleto, pues el gasto no se detiene y compromete al sector privado a viabilizar créditos externos para que el Banco Central de Bolivia (BCB) pueda proveer al sistema financiero. Pero también no se abordó los subsidios y el tipo de cambio, de acuerdo con economistas y representantes del sector privado. Un comunicado de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) dijo que, si no se aborda el tema del déficit fiscal, las medidas a asumir serían incompletas. El consultor financiero Jaime Dunn indicó que la escasez de dólares y la falta de combustibles son los síntomas del problema.

– Expertos: Modelo económico de Gobierno se “agotó” y no fue “sostenible”, la crisis no se soluciona con “parches”

Analistas económicos coinciden en señalar que el modelo Económico, Social, Comunitario Productivo del Gobierno se “agotó” y que no fue “sostenible”. Además, consideran que los acuerdos con sectores productivos son medidas “parches” y lo que se necesita en el país son cambios estructurales para salir de la crisis económica. “Prevalece narrativa del gobierno. Estamos solo frente a un problema de liquidez coyuntural de dólares. Por lo tanto, se necesitan medidas parches: aumentar exportaciones, más diésel, usar biotecnología. Nada sobre el agotamiento estructural del modelo”, expresó el analista Gonzalo Chávez. El gobierno inició encuentros con el sector empresarial y productivo, con el fin de buscar soluciones a la crisis económica que atraviesa el país.

– Montenegro: «Créditos ‘estancados’ en ALP impiden soluciones inmediatas para la economía»

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, abordó este domingo los acuerdos de ayer entre el Gobierno y el sector agropecuario y recordó que los créditos «estancados» en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) impiden que haya «soluciones inmediatas». «El ala extremista evista ha asfixiado el flujo de dólares. En el encuentro con los empresarios y también en el gabinete agropecuario, hemos visto que la economía necesita soluciones de stock. Es decir, de ejecución inmediata», explicó. Montenegro acotó que también habrá medidas a mediano plazo para «cuidar la economía de la población». Sin embargo, lo «urgente» son los créditos internacionales. «Hay 1.000 millones de dólares que están retenidos en la ALP», señaló.

– Denuncian que Presidencia del Senado demoró trámite de entrega de ley que suspende las primarias

La Presidencia del Senado demoró hasta las 18:57 del viernes 16 de agosto la entrega a Diputados de la ley sancionada que suspende las elecciones primarias de binomios presidenciales con el fin de evitar su promulgación, denunció la primera secretaria de la Cámara de Diputados, Rosario García. “Imagínense faltando tres minutos del cierre de la ventanilla”, cuestionó la legisladora en la carta pública. “Era cronométricamente imposible, que la Directiva (presidente Israel Huaytari, Primera y Segunda Secretaría) puedan alcanzar a firmar diez ejemplares en menos de tres minutos y nuevamente devolver el trámite con la nota correspondiente al Senado, para que esa Cámara remita al Ejecutivo antes de las 19:00”, arguyó.

– Morales insiste en que el Gobierno busca su inhabilitación y vincularlo con Dávila

El expresidente Evo Morales insistió en que el Gobierno busca su inhabilitación como candidato a las elecciones nacionales de 2025 y que pretende, en su criterio, involucrarlo con el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) Maximiliano Dávila, requerido por Estados Unidos. “Se inventa procesos, sin comprobar absolutamente nada. Ahora están buscando, entre otros, involucrarme con el narcotráfico, a través del Cnl. Maximiliano Dávila, a quien le han dicho que, si me involucra, no lo extraditan”, escribió en sus redes sociales este domingo. Actualmente, Dávila se encuentra detenido en la cárcel de San Pedro de La Paz desde enero de 2022, acusado del delito de legitimación de ganancias.

– Unas 40 operaciones mineras ilegales explotan oro en el Madidi y concierne a la AJAM enjuiciarlas y desalojarlas

El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi es el área protegida con mayor biodiversidad del planeta. Sin embargo, en su interior trabajan al menos 40 operaciones mineras auríferas, todas ellas ilegales, que explotan oro primordialmente en la cabecera y curso del río Tuichi por lo que corresponde a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) enjuiciarlas por el daño al patrimonio natural del país y desalojarlas con ayuda de la fuerza pública. El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), como autoridad competente, les inició procesos administrativos a la mayoría de ellas, pero esto llega sólo a una infracción, y en el mejor de los casos al cobro de una multa, pero no paraliza la actividad ilícita.

– Devastación: los incendios ya arrasan con más de 2 millones de hectáreas en Bolivia y la mitad de los daños están en Santa Cruz

Los implacables incendios ya arrasaron con 2.046.520 millones de hectáreas de vegetación en lo que va del año en Bolivia y la mitad de los daños se concentran en Santa Cruz, según el último reporte del Gobierno. Con los fuertes vientos y la sequía, los incendios se vuelven incontrolables y en estos momentos se registran 27 incendios en el país, todos en el departamento cruceño. De estos, 15 son considerados de magnitud, localizados en los municipios de San Ignacio de Velasco (4), de Concepción (4), de San José de Chiquitos (2), San Matías (1), San Rafael (1), Roboré (1), Urubichá (1) y Yapacaní (1), señala el informe del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).

– Incendio forestal: San Matías vive un infierno que parece no tener fin

San Matías vive un infierno que parece no tener fin. El fuego arrasa con todo a su paso y ya ha quemado cerca de un millón de hectáreas, y ya catalogan el incendio como el peor de su historia. Son 59 días en los cuales pampas, pantanos y bosques están quedando en cenizas. El fuego afecta a la flora y a la fauna, dejando desolación y una sensación de impotencia entre los bomberos y voluntarios que combaten el fuego. Hasta el momento ya ardió la cuarta parte del municipio fronterizo. Ese mismo fuego cruzó el límite desde Brasil y destruyó una parte del territorio boliviano, dejando en cenizas un sector del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado San Matías. Bomberos y voluntarios busca apagar los puntos críticos.

– Felcn secuestra 450 kilos de cocaína en cinco operativos en cuatro departamentos

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) informó que, en seis operativos realizados en cuatro departamentos, durante el fin de semana, se logró secuestrar media tonelada de cocaína y se afectó el patrimonio del narcotráfico en 1,4 millones de dólares. Además, fueron aprehendidas seis personas. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, informó ayer que los dos primeros dos operativos se realizaron en el departamento de Beni, donde en primera instancia se logró interceptar una avioneta procedente de Perú, que fue obliga a aterrizar en una pista clandestina, en la provincia Moxos. Los tripulantes lograron huir antes que los uniformados se presentaran.