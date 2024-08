Gobierno desactiva el conflicto con los choferes, pero hay dos temas que mantienen rutas bloqueadas

Con el encuentro pactado, ambas partes apuntan profundizar la búsqueda de soluciones al pliego petitorio del sector, desde el punto de vista técnico, que tiene entre las demandas principales soluciones en el abastecimiento de diésel para no ver comprometidas sus labores de transporte. Se prevé que el servicios a la ciudadanía se reactive plenamente este viernes.

El conflicto desactivado este jueves no es definitivo, sino que les da un aire de una semana a las autoridades nacionales para planificar la atención de demandas de los choferes; se volverán a reunir el 8 de agosto, según las conclusiones de la reunión que se dio entre representantes de la Confederación y el Ministerio de Economía.

En una nueva escalada de bloqueos de carretera en Bolivia, el Gobierno logró desactivar uno de los conflictos que se vinieron encima en los últimos días: el paro nacional y bloqueo de 24 horas anunciado por la Confederación de Choferes de Bolivia, que paralizó el servicio a la población en este arranque del mes de agosto; sin embargo, hay otros dos conflictos que no han sido resueltos y que tiene a sectores en las rutas del país.

Entretanto, la respuesta del Gobierno la dio el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, al referir que en Arica (Chile) se empezó a descargar el combustible de un buque (son cuatro en total) que estuvo varado por más de tres semanas debido a condiciones climáticas adversas que impedían el atraque y descarga de diésel, gasolina y crudo.

“Ni con 20 buques se arregla la situación”

Para el dirigente de la Asociación de Transporte Pesado Internacional, Marcelo Cruz, la llegada de combustible a Arica no es una garantía para paliar la emergencia de su sector, que inició los bloqueos en las rutas del país este miércoles y que prevé extenderlos hasta el viernes. No obstante, hay esferas del transporte pesado que ya anunciaron que irán al bloqueo indefinido, como es el caso del sector Potosí

“Ni siquiera 20 buques se va a arreglar la situación. Lo que nosotros necesitamos son nuevas medidas económicas y está todo en base a los dólares. Si no hay dólares, no hay economía, no hay plata para comprar diésel o gasolina”, manifestó Cruz en un contacto con UNITEL.