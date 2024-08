Gobierno reporta decomiso de armas y detención de 8 personas en Chapare por un caso de secuestro y asesinato

Un agricultor fue secuestrado el 2 de agosto en el municipio de Entre Ríos (Cochabamba) y aunque la familia pagó un rescate fue torturado y asesinado.

eju.tv / Bolivia TV

Juan Carlos Véliz / La Paz

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, informó que en el municipio de Entre Ríos, en el Chapare (Cochabamba), fueron aprehendidas ocho personas y se decomisaron armas de fuego de uso militar como resultado de la investigación de un secuestro y asesinato del piscicultor Guido Anagua Colque.

«Esta red que ha sido identificada como colaboradores, tenían en su posesión la documentación del señor Nabor López Herbas (…). Cada uno de los teléfonos empleados por estas personas ha tenido vinculación antes, durante y después de los hechos que se han traducido en secuestros y en la muerte del señor Anagua», refirió la autoridad.

Anagua fue secuestrado el 2 de agosto en el municipio de Entre Ríos. Los secuestradores pidieron un rescate millonario

Los detenidos fueron identificados como Hilda O. A., Pedro Y. C., Sabina C. C., Cinthia V. C., Rodrigo M. P., Juan Carlos F. M. Nelcy Z. M. y Bernardo P. M.

De acuerdo con Aguilera, este grupo de personas colaboró con los principales cabecillas y autores del secuestro que están con detención preventiva en la cárcel, Nabor López Herbas y Ariel Villarroel Calle.

Anagua fue secuestrado el 2 de agosto en el municipio de Entre Ríos. Los secuestradores pidieron una suma alta de dinero para liberarlo y la familia entregó la suma de Bs 70.000 a los secuestradores sin conocimiento de la Policía.

El piscicultor no fue liberado y días después fue hallado muerto el 7 de agosto en Entre Ríos. Según el examen médico forense, fue “sometido a una serie de traumatismos, entre ellos el desmembramiento de sus miembros genitales”.

Durante los operativos, la Policía secuestró 3 teléfonos celulares, 3 armas de fuego (entre ellas un arma militar), 3 laptops y 3 placas falsas hechas de manera artesanal.

El arma militar tiene las mismas características de los 30 fusiles automáticos de asalto, modelo AR-10, de calibre 7.62 milímetros, que fueron secuestrados por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) el 19 de abril en Santa Cruz, detalla la agencia oficial ABI.

“Hace unos meses hemos hecho una intervención en la ciudad de Santa Cruz, donde se desbarató una organización criminal dedicada al tráfico de armas. El arma ha sido empleada cuando la Policía Boliviana se ha apersonado a recuperar un vehículo que había sido robado y que se encontraba en posesión de una de las personas aprehendidas”, explicó Aguilera sin dar mayores detalles.